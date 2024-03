I forrige uke varslet politiet at de skulle ha ekstra fokus på å kontrollere mobil- og bilbeltebruk ute i trafikken.

Dette ble blant annet kunngjort på Utrykningspolitiets egen Facebook-side.

UP poengterte at å kjøre over fartsgrensen og/eller holde for høy fart etter forholdene, er én av hovedårsakene til dødsulykker i trafikken.

516 fikk mobilbot

Oppfordringen er klar:



– Derfor ber vi dere om å overholde fartsgrensene, kjøre rusfri, være oppmerksomme, bruke bilbelte og ikke bruke mobil i bil.

Nå er resultatene fra forrige uke klare: De viser at hele 516 sjåfører fikk et bot på 10.200 kroner for ulovlig mobilbruk. 166 sjåfører brukte ikke bilbelte eller brukte det feil.

Bekymret over skjermbruk i bilen



AKSJON: Utrykningspolitiet slo spesielt ned på ulovlig mobilbruk og manglende bruk av sikkerhetsbelte i forrige uke. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Ha blikket på veien

14 sjåfører ble også tatt for å ikke ha sikret personer under 15 år godt nok.

– Vi oppfordrer dere stadig til å bruke bilbelte, husk også på de andre passasjerene i bilen. Vær en oppmerksom trafikant - ha blikket på veien og ikke ned på telefonen. Med ønske om en god og trafikksikker uke, skriver UP i sin kontrolloppsummering.

UP: De som kjører de tyngste bilene er verstingene



