Hver sommer og vinter arrangerer NAF og Motor verdens største rekkeviddetest av elektriske biler – El Prix. Her testes et stort antall aktuelle elbiler over to dager.

Først fullades alle bilene i Oslo, før de kjøres en fastlagt rute langs E6, gjennom Gudbrandsdalen mot Venabygdsfjellet.

Bilene kjøres til de går helt tomme for strøm. På den måten kan man si noe om hvor lang rekkevidden er i praksis, under de gitte forholdene. På dag to måles blant annet ladehastigheten.

Vinterens test starter i dag, onsdag 31. januar, og denne gangen er 23 biler påmeldt. Se listen over biler litt lenger nede i saken.

I gjennomsnitt mistet elbilene 24 prosent rekkevidde



Går stadig lenger

Det har skjedd mye på elbilfronten de siste årene. Bilene går lenger og lader raskere. Det gjenspeiles også i NAF-testen.

– I snitt har elbilnyhetene 160 kilometer lengre rekkevidde enn da vi startet med testene vinteren 2020, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.



Rekorden er det Tesla Model S som står for. I fjoråretst test klarte den hele 530 kilometer før batteriet var tomt. Den rekorden er det imidlertid mange som har trodd skulle ryke i år.

Dette er pyton for rekkevidden

Favoritt trekker seg

En av bilene som var påmeldt, har en WLTP-rekkevidde på hele 725 kilometer. Vi snakker om modellen Air Touring fra amerikanske Lucid.

– I vintertesten kan dette bli en potensiell rekkeviddekonge, sa Sødal i forrige uke.



Nå kommer kontrabeskjeden: Lucid har trukket seg, og stiller likevel ikke til start i årets test, av ukjent årsak.

– Vi har bare fått beskjed om at Lucid ikke fikk klar en bil likevel. Det er synd at Lucid ikke ble med denne gangen, sier Sødal til Broom.

Bilmerket har hatt en trang start i det norske markedet. Så langt har det kun blitt registrert åtte eksemplarer, ifølge Elbilstatistikk.no.

Tidligere har for øvrig også Toyota trukket seg fra testen. De skulle egentlig delta med sin eneste elbil, SUV-en bZ4X. Det kan du lese mer om her:

TREKKER SEG: Lucid Air kunne satt ny rekkevidderekord. Nå er det klart at bilen ikke blir med likevel.

Fire biler med over 600 kilometer rekkevidde

Helt trygg er imidlertid ikke rekkevidderekorden likevel. Hele fire biler i testen har nemlig en oppgitt rekkevidde på over 600 kilometer. Dessuten er det meldt plussgrader i flere partier av løypa.

Nye Tesla Model 3 skal på papiret gå lengst (629 kilometer), men også Polestar 2, VW ID.7 og sylferske Lotus Eletre kan gi Tesla kamp.

Sistnevnte kjøres for øvrig av Brooms Mats Brustad.

SPENT: Brooms Mats Brustad er svært spent på hva nykommer Lotus Eletre kan by på av rekkevidde.

– Det er oppsiktsvekkende at en hyper-SUV er en av favorittene til å vinne hele testen. Jeg må si jeg er svært spent på hva Lotus Eletre kan by på, sier Mats – som kanskje gleder seg mer til å teste Eletre under andre forhold senere.



– Å loffe rundt i snitthastigheter på 60-70 kilometer i timen er ikke akkurat hva denne bilen er bygd for, for å si det sånn, smiler han lurt.

Brooms Vegard Møller Johnsen er også en av sjåførene under årets test, og vi kommer til å dekke begivenheten bredt de neste to dagene. Startskuddet går klokka 09:00 onsdag.



Fersk elbil-eier? Dette kan bety mange ekstra mil

Her er lista over biler som deltar i årets vintertest:



Bilmodell Oppgitt rekkevidde (WLTP) Audi Q8 e-tron 55 S-Line 515 km BMW i5 eDrive40 505 km BYD Dolphin 427 km Ford F-150 Lightning 429 km HiPhi Z 555 km Hyundai Ioniq 6 614 km Hyundai Kona 454 km Jeep Avenger 392 km Kia EV9 505 km Lotus Eletre 600 km Toyota bZ4X 503 km Mercedes-Benz EQE 350 4Matic SUV 491 km MG4 Trophy Extended Range 520 km Nio EL6 529 km Nio ET5 Touring 560 km Nissan Ariya e-4Force 498 km Opel Astra Sports Tourer 418 km Peugeot E-308 Combi 409 km Polestar 2 615 km Tesla Model 3 629 km VW ID.7 Pro 608 km Xpeng G9 Performance 520 km Volvo C40 572 km

