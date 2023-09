Stor andel bileiere slurver: – Grunn til bekymring

Det begynner å bli en stund siden det var helt normalt å lese instruksjonsboka fra A til Å når man kjøpte seg en ny bil.

I 2023 har ytterst få bileiere en rutine for å sjekke den tekniske tilstanden selv, viser en ny undersøkelse foretatt av YouGov for Autobransjens leverandørforening (ABL).

En av tre utfører aldri egensjekk

Kun 20 prosent av deltakerne svarte at de inspiserer bilens tilstand jevnlig. Aller dårligst står det til med elbil-eierne. Her svarte bare 10 prosent at de hadde slike rutiner.

BEKYMRET: Utviklingen går mot at færre og færre sjekker bilen før de kjører, frykter Arild Hansen og ABL.

27 prosent svarte at de aldri utfører egensjekk. I tillegg svarte åtte prosent at de ikke visste, noe som muligens betyr at mer enn én av tre aldri sjekker kjøretøyet før de drar avgårde.

– Moderne teknikk og informasjonssystemer gjør bilholdet enklere, men kan aldri helt erstatte eierens egenkontroll av at alt er i orden med kjøretøyet. Derfor er dette tall som gir grunn til bekymring, sier Arild Hansen, daglig leder i ABL.



De eldste er flinkest

Videre viser undersøkelsen at det er store variasjoner når svarene brytes ned på kjønn, alder og bosted.

– Vi ser at kvinner foretar egeninspeksjon av bilen langt sjeldnere enn menn, og at eldre bileiere følger nøyere opp enn yngre. Jevnlig egensjekk er dessuten mest utbredt blant eiere bosatt i landlige områder eller byer med mindre enn 5.000 innbyggere, sier Arild Hansen.



Børre Skiaker, generalsekretær i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) er ikke overrasket.

– Det kan se ut som folks generelle kunnskap om mekaniske ting er på hell, og at mange har liten interesse for hverdagsbilen. Det er nok først og fremst i entusiastmiljøene man er like opptatt av bil og vedlikehold som tidligere, sier Skiaker.



Enkelt å sjekke selv

Han mener at hvis alle hadde vært flinkere til å sjekke at alt er OK med bilen med jevne mellomrom, hadde det blitt langt mindre behov for bilberging og veihjelp – for eksempel ved punktering, dårlig batteri, løse hjul og driftsstans som følge av manglende vedlikehold.

Her er Skiakers tips til hva man selv bør sjekke jevnlig:

Kjølevæskenivå

Vinduspussere og spylevæske

Lys

Dekk og hjul (inkl mønster og lufttrykk)

Spenning på batteri

Ulyder under kjøring

– Dette gjelder uansett biltype. For alle som ikke har elbil er selvsagt motorolje et viktig sjekkpunkt i tillegg, avslutter Skiaker.



