Stopper salget av populær familiebil: – Du må være kjapt ute

Mercedes GLC var lenge en populær SUV i Norge. Spesielt som ladbar hybrid.

I fjor ble det klart at GLC blir én av få modeller som tilbys med forbrenningsmotor her til lands.

Men nå, bare kort tid etter den nyheten, er det klart at også denne bilen er på vei ut. Og det skjer raskt.

Siste mulighet for å bestille ny GLC er «rett rundt hjørnet», ifølge den norske importøren.

Det betyr at det bare er snakk om uker før det er over og ut for den tidligere populære familiebilen.

MÅ VÆRE RASK: Mercedes-Benz Norge opplyser at man må være kjapt ute, dersom man ønsker å bestille en helt ny GLC.

Elektriske alternativer

– Med et elektrisk modellutvalg vi virkelig kan være stolte av er det naturlig at vi tilspisser modellutvalget, ettersom vi har et marked som gjør det mulig. I år vil vi ytterligere elektrifisere den norske modellporteføljen gjennom å fase ut GLC og GLE, sier André Jaskiewicz, informasjonssjef i Mercedes-Benz Norge.

Han legger til:

– Heldigvis har vi utmerkede elektriske alternativer i EQB og EQE SUV. Samtidig ønsker vi å presisere at vi beholder flere eksklusive modeller med forbrenningsmotor som CLE, GLS, G-Klasse, S-Klasse, SL og AMG GT. Siste mulighet for å bestille GLC er rett rundt hjørnet, ellers så langt lagerbeholdningen rekker, sier Jaskiewicz, og understreker at man må være kjapt ute hvis man ønsker bestille ny bil.

Test Mercedes GLC 400e: Stort løft – men det koster...

FLAGGSKIPET: Dette er verstingutgaven fra AMG, som det foreløpig kun finnes én av i Norge.

Kun én i Norge

Selv om GLC nå er på vei ut fra Norge, tror importøren at vi får se flere eksemplarer av den aller grommeste versjonen, som det foreløpig kun finnes ett eneste eksemplar av i Norge.

Vi snakker om AMG GLC 63 S E-Performance. Et realt villdyr, med nærmere 700 hestekrefter og over 1.000 Nm.

Bilen har dessuten engasjert mange, etter det ble kjent at Mercedes har skrotet V8-motoren.

I stedet sitter en illsint firesylindret 2-liters motor under panseret. Sammen med Formel 1-teknologi og en elmotor plassert direkte på bakakslingen, sørger det for ytelser GLC aldri har vært i nærheten av å tilby.

Heller ikke konkurrentene fra Audi eller BMW kan matche Mercedes på disse ytelsene.

Men hvordan fungerer det i praksis?

Mercedes stopper salget av flere storselgere



Få med deg vår test av den omdiskuterte bilen her: