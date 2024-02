Stopper produksjonen etter 17 år

Det er nye tider i bilbransjen, og gamle modeller med forbrenningsmotor må stadig vike for nye som går på strøm.

For en tid tilbake kom for eksempel nyheten om at Ford kuttet produksjonen av Fiesta til fordel for den elektriske Explorer. Samtidig vekkes andre til en slags elektrisk renessanse, som Opel Manta og Renault 5.

Denne gangen er det britiske Mini som gjør endringer. Den BMW-eide bilprodusenten har i 17 år produsert stasjonsvognen Clubman ved fabrikken i Oxford. Men nå er det slutt, melder britiske Autocar.

FORSVINNER: Et av Clubmans varemerker er den sidehengslede delte bakluka. Nå går bilen ut av produksjon.

Får en elektrisk arvtaker

De neste seks årene skal fabrikken konsentrere seg om produksjon av bensinutgaven av nye Mini Cooper og den helelektriske Aceman. Sistnevnte er ventet på markedet senere i år.

Aceman er en kompakt crossover som kan ses på som en arvtaker etter Clubman. Den skal også være temmelig lik størrelsesmessig, noe som skulle bety en lengde på rundt 420 centimeter.

Det er altså fortsatt en kompakt bil, men takket være god akselavstand og korte overheng skal plassen om bord framstå som romslig. Bagasjerommet på dagens Clubman er på 360 liter, og det blir neppe mindre på Aceman.

En prototype av Aceman ble vist fram i 2022. Flere opplysninger om den produksjonsklare utgaven er ventet i løpet av våren.

Her er første smakebit av Aceman

ACEMAN: Slik ser protoypen av Mini Aceman ut. Sannsynligvis skiller den seg lite fra bilen som går i produksjon senere i år.

Faser ut bensin og diesel

Fra og med 2030 skal alt som produseres av Mini, være helelektrisk. Til sammen åtte milliarder kroner skal brukes over de neste årene på å fornye produksjonsanlegget i Oxford, og flere nye modeller skal være under utvikling.

Når det gjelder Clubman, har den en historie som egentlig startet lenge før 2007. Stasjonsvogn-utgaven av den klassiske Minien ble lansert allerede i 1969, da under navnet Traveller. Senere ble både Clubman og 1000HL benyttet som navn på bilen, før den gjenoppstod i langt større utgave som Clubman i 2007.

I 2015 kom andreutgaven med flere solide oppgraderinger, noe som førte til at den ble omtalt som den smarteste bilen Mini har laget, av oss her i Broom.

Senere kom også topputgaven John Cooper Works Clubman, som blant annet kunne skilte med motor på over 300 hestekrefter. Den kan du lese mer om i saken under:

– Hvis lotto-rekka går inn, tar jeg lappen og kjøper den!



Her stiftet vi bekjentskap med den første elektriske Mini Cooper: