Det kom som en stor overraskelse at den futuristiske bilen HiPhi Z vant vinterens store rekkeviddetest i regi av NAF og Motor.

Elbilen, som produseres av kinesiske Human Horizons, knuste de øvrige 23 modellene som deltok – inkludert langtravere som Tesla Model 3, Volkswagen ID.7 og Hyundai Ioniq 6. Det var også den modellen som hadde minst avvik mellom oppgitt og oppnådd rekkevidde.

Stopper all produksjon

Men nå har det dukket opp store skjær i sjøen for den ferske bilprodusenten. Flere medier melder at all produksjon av både HiPhi Z og øvrige modeller stoppes umiddelbart – foreløpig i seks måneder.

Ifølge opplysninger Bloomberg sitter på, er det ting som tyder på at den økonomiske situasjonen i selskapet er svært dårlig.

Bilprodusenten er imidlertid ikke alene om å møte økonomiske utfordringer for tiden. Elbiletterspørselen har sunket i en rekke land som følge av tøffere økonomiske tider, og de som kjøper velger ofte kjente og trygge merker når de kjøper. Dette får ofte store konsekvenser for de mindre etablerte aktørene.

Mange steder har man samtidig kuttet kraftig inn på subsidier knyttet til elbilkjøp. Det gjør at elbiler ofte blir vesentlig dyrere enn tilsvarende biler med forbrenningsmotor, noe som har ført til at mange heller går for disse.

SOLIDE TALL: HiPhi Z stod igjen som vinner – både på rekkevidde og avvik fra oppgitte tall.

Tror på snarlig løsning

Når det gjelder HiPhi, er de aktulelle med to modeller i Norge, Z og X. En tredje modell, Y, skal etter planen komme for salg i mars.

Om så skjer, er foreløpig uvisst. Den nordiske sjefen for Human Horizons, er imidlertid positiv.

– Vi er kjent med meldingene om seks måneders stans, men vi regner med at det blir kortere enn det, sier Kjell-Arne Wold til bransjenettstedet Bilbransje24.



Foreløpig har Human Horizons ett showrom i Norge, på Strømmen storsenter utenfor Oslo. Ifølge Wold planlegger de å etablere flere tilsvarende showrooms andre steder i Norge i tiden som kommer.

Disse imponerte mest i rekkeviddetesten

