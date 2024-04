Stjal politiets lasermåler – tror den er kastet i innsjø

Da en politipatrulje la seg på hjul etter en bilist som ikke ville stoppe for kontroll i Rælingen torsdag, stakk en annen bilist av med politiets lasermåler.

– Laseren ble stående igjen da patruljen kastet seg i bilen og kjørte etter en sjåfør som ikke ville stanse for kontroll, forteller operasjonsleder Håkon Hatlen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad etter det oppsiktsvekkende tyveriet.

Hendelsen skjedde da en patrulje fra Utrykningspolitiet (UP) gjennomførte en kontroll på Nedre Rælingsveg ved 21-tiden torsdag kveld.

Operasjonsleder Henrik Larsen forteller til NTB at en bil med to personer stanset, rappet måleren og kjørte fra stedet.

– Heldigvis for oss hadde et vitne tatt et bilde av lasertyvene, så vi kunne ganske raskt nøste oss fram til bileieren, som vi har vært i kontakt med, sier Larsen til NTB ved 01.15-tiden natt til fredag.

To personer har innrømmet å ha hatt noe med tyveriet å gjøre, men laseren er fremdeles ikke funnet. Politiet tror den ha blitt kastet i innsjøen Øyeren.

– Her lukter det erstatningskrav, sier politiet til NRK.

Larsen sier det dreier seg om kostbart utstyr, som har liten bruksverdi for andre enn politiet.

