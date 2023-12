– Stemmer ikke at strømnettet er fullt

NAF er bekymret over kapasiteten i strømnettet. I en pressemelding onsdag sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal at strømmangel kan sette hele elektrifiseringen av bilparken i fare.

– Får man ikke bygget flere hurtigladere, vil problemet vokse. Da kan proppen i strømnettet bremse elektrifiseringen av både privatbiler og yrkesbiler, advarer han.

– Skaper unødig bekymring



Nå reagerer Elbilforeningen på uttalelsene til NAF, som de mener ikke stemmer med virkeligheten.

– Vi undrer oss over at NAF går ut på denne måten og skaper unødig bekymring. Vi i Elbilforeningen har applaudert endringen som Statnett har gjort, og i motsetning til NAF mener vi at Statnett har tatt ansvar og ryddet opp i det som var et problem, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen, til Broom.



Bu sikter til at Statnett, fra og med desember, endret definisjonen for «vanlig strømbruk» fra én til fem megawatt (MW) med en energigrense på 20 GWt årlig. Dette gjorde Statnett nettopp fordi nettselskaper som Elvia og Lede ga uttrykk for at kapasiteten i nettet var i ferd med å bli sprengt.

Endringen vil ifølge Statnett frigjøre rundt 600 MW nettkapasitet til kunder som i dag venter på å få knyttet seg til nettet.

GOD PLASS: Elbilforeningen mener Statnett allerede har ryddet opp i kapasitetsproblemene for ladebransjen.

Langt mer positive

– I denne kategorien befinner det seg mange planlagte hurtigladestasjoner. Endringen førte til at for eksempel nettselskapet Lede umiddelbart ga grønt lys for flere stasjoner, sier Bu.

I dag er det over 7.000 hurtigladestasjoner i Norge, og regjeringen har som mål at det skal være 9.000 allerede i 2025. Fremtiden for ladeoperatørene og elbilistene ser lys ut, ifølge Bu.

– Med endringen trenger ikke lenger ladeoperatørene å stå i kø. Dette er svært godt nytt for utbyggingen av ladestasjoner i årene som kommer.

Bu mener at NAF ikke kan ha fått med seg at denne «proppen» i strømnettet er borte, i hvert fall for dem som skal etablere ladestasjoner.

– Sødal sier blant annet at Statnett har sovet i timen. Istedenfor ser det ut til at det er NAF som har tatt seg en blund. Med den nye grensen stemmer det ikke lenger at nettet er fullt, sier generalsekretæren.

Statnett understreker på sin side at kunder fortsatt må melde sitt behov til det lokale nettselskapet, og at enkelte kan ha en lavere grense enn det Statnett har satt som standard. Dette kan du lese mer om her.

NAF slår tilbake

Pressesjefen i NAF, Ingunn Handagard, mener Elbilforeningens ikke treffer blink med kritikken.

UTFORDRINGER I KØ: Det er all grunn til å advare om situasjonen, mener Ingunn Handagard og NAF.

– Elbilforeningen kan få lov til å mene at det er NAF som sover i timen, men når Elvia mener at det er kapasitetsproblemer i hele deres område, Statnett sier at østlandsområdet har lite kapasitet, og strømkrevende virksomheter ikke får lov til å starte opp, så betyr det at det også kan bli problemer med ladestasjoner, sier hun til Broom.



Hun understreker at det fortsatt er to millioner biler på norske veier som over tid skal byttes ut med elbiler. Når også taxier, varebiler og busser elektrifiseres i høyt tempo, blir det ekstra krevende, advarer hun.

– På politisk nivå har man ikke sett konsekvensen av å elektrifisere så mye som vi skal. Vi må antakelig ha mer kraftproduksjon og overføringskapasitet mange steder i landet, avslutter hun.



