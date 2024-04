Staselig bil – men salget tok aldri av

Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 55 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om Peugeot-flaggskipet 604.

På slutten av 1970-tallet var det både opplest og vedtatt at om man skulle kjøre virkelig standsmessig, så var det Mercedes-Benz som gjaldt – og aller helst S-Klasse. Mange andre produsenter gjorde friske fremstøt for å ta litt av det mest utpregede prestisjemarkedet, men bortsett fra BMW og Audi var det ingen som lyktes nevneverdig.

Med denne var du tøffest i gata

Pininfarina

Likevel: Peugeots satsing på 604 – produsert fra 1975 til 1985 – var nok et av de mer vellykte prosjektene om vi ser på bilen isolert. Markedet var likevel ikke veldig enig – ti års produksjon resulterte i bare drøyt 150.000 biler, noe som var under halvparten av hva fabrikken så for seg da bilen ble lansert på bilutstillingen i Geneve i 1975.

Men for en bil dette var! Basert på den tidligere suksess-modellen 504, tok den med seg den suverene komforten fra denne modellen og forfinet den ytterligere. Med Pininfarina som ansvarlig for designet, hadde den i tillegg et ytre som fikk folk til å snu seg.

STOR: Som bildet antyder var Peugeot 604 en stor og rommelig bil, med meget god plass også i baksetet. Foto: Peugeot

En glimrende bil

At det sto helt utmerket til også på undersiden, fikk jeg bekreftet gjennom en ukes test, noe av tiden sammen med rally-esset Per Engseth. Han var ikke snau i karakteristikken: «Den byr på mer enn bare blådress-komfort for finkjøring fra og til styremøter, blant annet kjøreegenskaper som de fleste kan misunne den,» fastslo Per i vår reportasje i Alle Menn nr. 2 i 1979.

Og det kom mer: Peugeot 604 er rett og slett en glimrende bil. Det er mye som til sammen kvalifiserer til denne betegnelsen, slo vi fast: «Først og fremst de glimrende kjøreegenskapene, som gjør den til noe langt mer enn et blådress-kjøretøy – dernest en komfort så gjennomført at få kan vise maken...

Ikke tilfeldig at Peugeot 504 ble kalt «Kongen av Afrika»

Flyter uberørt av gårde

Selv om forventningene er der til en hvilken som helst bil i denne prisklassen, er det helt klart at det er under kjøring Peugeot 604 overrasker sterkest. Den er for det første fenomenalt behagelig på veien, den bare hvisker av gårde – med en støyisolasjon som må være blant de absolutt beste som er prestert fra noen fabrikk. Dette gir også sitt gode bidrag til komforten, som er helt på topp for samtlige plasser i bilen.

Omtanke med det som befinner seg på undersiden gjør at bilen flyter meget uberørt av gårde, også på ujevnt underlag.

VOLUM: Med nesen 500 liter å gå på, var det god plass til bagasje i Peugeot 604. Foto: Brosjyre

Enkel å parere

Og du kan kjøre fort! Den har kjøreegenskaper langt i overkant av hva vi ventet av en så typisk komfortbil. Selv ved hard kjøring ligger den helt fint på veien- stabil og rolig, og utpreget nøytralstyrt gjennom svingene. Mest for å ha erfart det, provoserte vi også frem en sladd på grusvei, og konstaterte at det var en meget enkel operasjon å parere den,» fortalte vi videre.

Ble en kjempesuksess - og med god grunn

Full lårstøtte

Vår begeistring for bilen omfattet også førerplassen, som fikk toppkarakter. «Man sitter kongelig godt, og har egentlig ikke følelsen av å sette seg: Man snarere synker på plass.

Selv om setet virker meget mykt med det samme, viser det seg at man også får all den langturkomfort man kan ønske seg. Her er det virkelig oppnådd en lykkelig kombinasjon mellom setets fjæringsegenskaper og bilens. Støtter godt gjør setet også – du sitter dypt, med sitteflate som gir full lårstøtte og med god skåling, men ikke for bløt rygg,» var dommen.

RYDDIG: Bilen hadde et ryddig og oversiktlig førermiljø. Her med 5-trinns manuell girkasse, mens vår TI hadde automatgir. Foto: Peugeot

Upresist

De doble, venstreparkerte vindusviskerne var ett av to punkter jeg kritiserte. «Siden de to pusserne er hengslet meget tett, blir de også liggende «oppå» hverandre, så absolutt inne i førerens siktfelt. Når man først har dette pusserarrangementet, burde det i alle fall vært mulig å la de store – og for øvrig effektive - bladene parkere til høyre.

Helt fornøyd var jeg heller ikke med velgerspaken for automatgiret. Den beveget seg desidert upresist i forhold til markeringene, så når spaken sto ved «N», sto girkassen i revers. Sperren for revers og lavgir var dessuten noe underdimensjonert og upresis, også den.

Dette er bilen som nektet å dø

Baktung bil

Ellers var det lite å utsette på omgivelsene til føreren. Sikten var bra, også over et godt refleksskjermet instrumentbord med speedometer, turteller og klokke -og en rekke forskjellige varsellamper.

Et ekstra lite pluss fikk 604 for det lille hjulet til å regulere lyktehøyden med: «Med dette kan man innenfra justere høyden på frontlyktene. Det har absolutt med sikkerhet å gjøre og unngå å blende andre. Altfor mange kjører med baktung bil uten å sjekke hvilke utslag dette får for lyktene.»

STOR: Også fra denne vinkelen er det tydelig at vi snakker om en stor bil. Foto: Peugeot

Elektrisk soltak

Der vi i dag er bortskjemt med klimaanlegg, måtte vi den gangen – som regel – nøye oss med et varme- og friskluftanlegg, som var en atskillig mer primitiv og mindre effektiv løsning. Likevel hadde Peugeot vært flinke her også: «Oversiktlig, lett å finne ut av og lett å bruke. Noe av det beste vi har sett på området.»

Ikke uventet bød Peugeot 604 på mye utstyr, som for eksempel elektrisk soltak, elektriske vindusheiser, servostyring og pusser/spyleranlegg på frontlyktene.

Denne bilen var en sensasjon da den kom

185 km/t

Noe av det aller beste er – som vanlig – gjemt til slutt: Bilen hadde en ny 2,7 liter V6-motor med 144 hk, og et for sin tid strålende fraspark, med bare 10,4 sekunder fra 0 til 100 km/t. Toppfart på 185 km/t var heller ikke hverdagskost. Maks dreiemoment kom ved 3000 omdreininger med 217 Nm – høres jo ikke skremmende ut i dag, men gjorde et sterkt inntrykk på slutten av 1970-årene!

STILIG: Lite å utsette på linjeføringen fra Pininfarina! Foto: Peugeot

Noen tall, Peugeot 604 TI 1979:

Motor: V6, 2664 cc. 144 hk, maks dreiemoment 217 Nm v/3000 o/min. Bensininnsprøytning, elektronisk tenningssystem.

Drivverk: Bakhjulsdrift, automatgir.

Lengde x bredde x høyde: 4,72 x 1,77 x 1,44 m

Akselavstand: 2,80 m

Egenvekt: 1.410 kilo

Tillatt totalvekt: 1.960 kilo

Bagasjerom: 498 liter

Tillatt tilhengervekt: 1.500 kilo

Akselerasjon, 0-100 km/t: 10,4 sekunder

Toppfart: 185 km/t

Bensinforbruk, blandet kjøring: 1,22 l/mil – 98 oktan

Pris (januar 1979): Kr. 177.700 kroner

Kjørte og kjørte - men tankmåleren rikket seg nesten ikke

Video: Før hadde bilene rett og slett mer farger