7. august 2013 ble de aller første eksemplarene av Tesla Model S levert ut til norske kunder. Siden har ikke det norske bilmarkedet vært det samme.

Bilen med den enorme skjermen, rekkevidde på nesten 500 kilometer og og prislapp på 446.600 kroner var rett og slett en sensasjon. Plutselig var elbil mye mer enn bare fornuft.

Kjøperne strømmet til. Samtidig har vi knapt noen gang sett en bil som så til de grader var elsk eller hat. For Model S provoserte også mange. Elbilhaterne var en stor gruppe – og for dem ble Model S symbolet på urettferdigheten i at de som valgte elbil slapp alt av avgifter og i tillegg hadde en rekke bruksfordeler.

Nesten helt borte

Resten er – som det så fint heter – historie. Model S ble en knallsuksess og i flere år var også Norge et svært viktig marked for Tesla. Det så flere ganger mørkt ut for elbilmerket, men de kom seg gjennom både utfordringer og røde regnskapstall – og klarte overgangen fra nisje til å bli et stort volummerke.

Første kvartal i år hadde Tesla Europas mest solgte bil, med sin Model Y. Men hva med Model S? Jo, den er nesten helt borte.

Det gjelder så til de grader også i Norge. Så langt i år har det blitt registrert 45 eksemplarer av Model S på norske skilter. Tallet for Model Y? Over 11.000.

Model S gikk lengst – ny rekkevidde-rekord

TIDLIG: Fredric Hauge i Bellona kjørte Norge på langs i en Tesla Model S tilbake i 2013. BIlen vakte enorm oppsikt i starten. .

Voldsom prisøkning

Hva har skjedd? Jo, egentlig akkurat det Tesla planla for. Model S og den digre SUV-en Model X skulle være spydspisser og etablere Tesla som merkevare. Så kom Model 3 og Model Y som de store volumselgerne. De har tatt fullstendig over. I dag er Model S i aller høyeste grad en nisjemodell.

Det gjenspeiler seg også i prisen. Bilen som ved lansering kostet 446.600 kroner, har i dag startpris på 1.071.080 kroner.

Model S har forresten også langt på vei blitt en ny bil, selv om designet er så godt som uforandret. I fjor kom den nye utgaven til Norge, med blant annet en betydelig oppgradering av interiøret. Den har også kommet i en helt spinnvill Plaid-utgave, som vi i Broom har fått teste flere ganger.

Fikk heve kjøpet – på grunn av førersetet

UNIK POSISJON: Et tidlig eksemplar i Norge. De første årene hadde Model S knapt noen konkurrenter, den hadde markedet for seg selv.

Fra 100.000 kroner

Høyt salg i mange år gjør at det nå ruller over 20.000 Model S på norske veier. På bruktmarkedet kryper de rimeligste eksemplarene nå ned mot 100.000 kroner. Da snakker vi 2013/2014-modeller med høy kilometerstand. Dette kan nok også være ganske risikofylte bruktkjøp og du kan se langt etter garanti.

Går du opp til 300.000 kroner, er det mye å velge mellom. Da får du for eksempel biler fra 2017/2018 med rundt 100.000 kilometer på telleren. Mange av dem har også gratis lading på Teslas superchargere inkludert, det er noe som kan spare deg for mye penger.

Dyreste Model S er forresten en 2022-modell i Plaid-utgave. Den har rullet 9.000 kilometer og prisforlangende fra privatselgeren i Oslo er 1.456.681 kroner.

