Sikkerhet har lenge vært et kjennetegn for Volvos biler. Et like kjent begrep for det svenske merket, er stasjonsvogner. Her har Volvo vært en målestokk og en trendsetter helt siden fabrikkens første stasjonsvogn så dagens lys i 1953.

Den fikk navnet Duett, noe som på en treffende måte også beskrev at vi her hadde to biler i én. Dette var den første bilen som både skulle brukes til en aktiv fritid og som velfungerende yrkesbil.

Senere har denne biltypen blitt en viktig bærebjelke for Volvo, og siden den første modellen kom i 1953 utgjør nå stasjonsvogner omtrent en tredjedel av konsernets samlede bilproduksjon siden starten i 1927.

VAKKER: – Den er nesten for pen, mente Volvo-sjefene om Amazon. Foto: Volvo

Estate wagon

Stasjonsvogn, om du undrer, er ikke et begrep Volvo har funnet opp. I Sverige er det da heller ikke dette ordet Volvo selv bruker, men Herregårdsvogn er her det vanligste. Når stasjonsvogn ble brukt som alternativ, kom dette som regel fra det engelske station wagon.

Ifølge Volvo Heritage dukket stasjonsvogn som begrep opp allerede tidlig på 1900-tallet, knyttet til amerikanske togstasjoner. Der trengtes det biler med ekstra plass til bagasje og passasjerer som skulle reise videre.

Tilsvarende i England var estate wagon, som også var ganske utbredt. I Storbritannia betegnet dette først og fremst at de reisende og deres bagasje skulle fraktes fra godset, eller herregården.

TO-I-EN: Volvo markedsførte stasjonsvognen Duett som to biler i en. Det poenget ble ekstra understreket i brosjyrene. Foto: Volvo

Livsstilbil

– Først ut av slike biler fra Volvo var altså Duett, eller PV 445, som langt på vei bygget på den populære personbilen PV 444. Den nye modellen hadde doble bakdører, og de første utgavene var tofarget – enten rød og beige, blå og beige eller grå og beige. Den var som to biler i én, noe som nesten høres på navnet også. Duett var en tydelig kombinasjon av personbil og arbeidsbil. Dette var bilen for håndverkeren som også ville ha mulighet til å ta familien med på tur, skriver Per-Åke Frøberg i Volvo-magasinet Edit.

– På 1950- og 60-tallet var Herregårdsvogn ikke den livsstilbilen som den senere skulle bli. Fra starten av fristet den først og fremst det svenske Televerket eller Forsvaret, men det var en svært populær bil som senere har blitt en klassiker og et samlerobjekt for mange, legger han til.

USA: 140-serien kom, og med den stasjonsvognmodellen 145. Denne serien ble svært populær også i USA. Foto: Volvo

Nesten for pen!

– Mye av det samme kan sies om Amazon, eller 220 som den offisielt heter. Mens Duetten var robust og lignet mest på en kassebil, hadde Amazon – som kom i 1962 – en helt annen fremtoning. Med Jan Wilsgaards elegante design var dette en langt mer forfinet stasjonsvogn enn den kantete Duetten. Det er også først og fremst designet som har gjort Amazon så populær. Ja, Volvo-sjefene Gustaf Larson og Assar Gabrielsson syntes nesten bilen var for pen!

Amazon ble da også en øyeblikkelig suksess, og solgte på 14 år rundt 300.000 biler bare i hjemlandet Sverige. I alt ble det produsert 667.000 Volvo Amazon. Et særtrekk med denne stasjonsvognen var den todelte bakluken, som trolig ble valgt fordi en hel bakluke hadde blitt for tung.

LEVDE LENGE: Volvo 245 overtok stafettpinnen fra 145 i 1975. Den ble modellen som aldri ville dø, med siste bil produsert i 1993. Foto: Volvo

Tidløst design

På midten av 1960-tallet var Volvo blitt en veletablert leverandør av stasjonsvogner. I 1966 ble etterfølgeren til Amazon lansert, nemlig Volvo 144. Den kom i stasjonsvognutgave året etter, og ble hetende 145. Ifølge den nye modellbetegnelsen betydde dette 4 sylindre og 5 dører.

Med et imponerende bagasjerom var det ingen stor overraskelse at salget av den nye modellen gikk strålende, og holdt seg stabilt høyt år etter år. Volvo 145 var da heller ikke bare en bil som klarte overraskende mye last, men som også hadde bra design. Kanskje ikke mest spennende, men harmonisk og tidløst.

STOR: Rommelige Volvo 745 kunne by på hele 992 liter bagasjerom! Foto: Volvo

Sikrere enn det meste på hjul

Det var med denne modellen Volvo for alvor fikk ry som produsent av stasjonsvogner, og på enkelte markeder oppsto det den rene kult omkring den eksotiske «lastebilen» fra Schweden, Sweden, la Suède eller Svezia. Så var det også levert hele 270.000 Volvo 145 før etterfølgeren, 245, ble lansert i 1974.

Da Volvo 245 kom, var kommentarene til bilens design – ikke minst det kraftige «underbittet» - mange. Dette var kanskje ikke Volvos vakreste nye modell gjennom tidene, men til gjengjeld var bilen sikrere enn det meste som ellers rullet på fire hjul. På tradisjonelt Volvo-vis hadde den i tillegg veldig god lasteevne.

RASK: Volvo 740 Turbo hadde 200 hestekrefter - og ytelser som imponerte mange. Foto: Volvo

Bilen som ikke ville dø

Men fremfor alt hadde den sikkerhet. Bensintanken var plassert foran bakakselen, og rattstammen var flerleddet slik at den ikke kunne trykkes inn i kupéen ved frontkollisjon. Det sier litt om hvor langt Volvo var kommet med sikkerhetsarbeidet, når det amerikanske Trafikksikkerhetsforskningsinstituttet (NHTSA) valgte å utpeke Volvo 240-serien som sin normbil.

Normalt skulle 245 ha levd litt inn på 1980-tallet, men dette var modellen som ikke ville dø – og først i 1993 stanset produksjonen. Da hadde det amerikanske Insurance Institute for Highway Safety så sent som i 1991 hevdet at Volvos 240-serie var de sikreste bilene på det amerikanske markedet.

NOE NYTT: Da Volvo 850 ble lansert i 1991, var det virkelig en stor nyhet som kom. Samtidig var det en modell Volvo måtte lykkes med. Det gikk bra - 850 ble en suksess. Foto: Volvo

Imponerende tall

I 1982 kom Volvo med nyheten 760 GLE, som etter hvert ble til mange versjoner. Blant disse var stasjonsvognen 745, som ble lansert i 1985. Den kunne by på høyere komfort og mer utstyr enn 245, foruten ekstra god støyisolasjon.

Bagasjevolumet var enormt – 992 liter med baksetet i bruk!

Det fantes ytelser også: Volvo 740 Turbo herregårdsvogn klarte 0 – 100 km/t på 8,5 sekunder med sine 200 hestekrefter. Imponerende tall for en slik bil på den tiden!

TØFFING: Med XC70 smelte Volvo igjen til med en vellykket nyskapning - stasjonsvognen hadde fått firehjulsdrift, høyere bakkeklaring og et tøffere utseende. Foto: Volvo

Første over 250 km/t

900-serien ble lansert i 1990, først og fremst som en videreutviklet og forbedret utgave av 740/760-modellene. Med disse modellene handlet det fortsatt om bakhjulsdrift, men det fikk en forandring i 1991 – da den helt nye modellserien 850 kom.

Her var det virkelig store nyheter. Volvo 850 hadde tverrstilt motor foran og forhjulsdrift. Bilen hadde en helt ny motorgenerasjon med fem sylindre, doble overliggende kamaksler og fire ventiler pr. sylinder. Den første 2,5 liters motoren som ble lansert hadde 170 hk – og med T5-R med 240 hk hadde Volvo sin første modell med toppfart over 250 km/t.

VIDEREUTVIKLING: I 1996 kom en videreutviklet utgave av 850, nå med betegnelsen V70. Ny fulltreffer! Foto: Volvo

500.000 Volvo V40

På enkelte markeder utgjorde stasjonsvogn mer enn 60 prosent av Volvo-salget. Derfor var det så avgjørende viktig at stasjonsvogn-modellen av 850 ble en suksess da den kom i 1993.

Volvo-toppene kunne puste lettet ut: Det ble en fulltreffer igjen, og i løpet av perioden 1992-1997 ble det produsert 326.100 Volvo 850 Herregårdsvogn.

I 1996 kom Volvo V40, en litt mindre bil som ikke var like rommelig som 850, men som høstet utmerkelser og anerkjennelse – også den. Volvo S40 (sedan) og V40 var først i sin klasse med sidekollisjonsputer. Da denne modellserien ble erstattet, var det produsert omkring 500.000 Volvo V40.

MINDRE: V40 var mindre enn det vi var vant til fra Volvo stasjonsvogner - men igjen svarte markedet positivt. Foto: Volvo

V90 og V60 følger opp

En videreutvikling av 850 kom i 1996, da Volvo presenterte V70. Den ble supplert med V70 Cross Country med firehjulsdrift året etter, en synlig ekstra robust modell med blant annet høyere bakkeklaring. Frem til 2000 ble det produsert 320.000 biler av den første V70-serien, i tillegg til 54.000 Cross Country.

En helt ny V70 ble vist i begynnelsen av 2000, med et helt nytt formspråk. Også denne fikk selskap av en V70 XC Cross Country. Som sine forgjengere fortsatte V70-serien å selge meget godt.

Populariteten har heller ikke avtatt med dagens modellprogram, med V90 og V60 som bærere av Volvos tradisjonsrike herregårdsvogn-arv.

