Den kom til Norge for to år siden og har markert seg pent på salgsstatistikken. Toyota Yaris Cross tar utgangspunkt i småbilsuksessen Yaris. Dette er en liten SUV/crossover, som du også kan få med 4x4.

Og i motsetning til det meste av biler som selger bra i år: Dette er ikke en elbil. Her er det kun hybrid som gjelder.

Nå presenterer Toyota en ny og kraftigere Yaris Cross.

Oppdateringen inkluderer en ny og sterkere drivlinje, som nå er tilgjengelig på de høyeste utstyrsgradene, inkludert en ny Premiere Edition.

UTSTYR: Innvendig er det ikke snakk om endringer, men bilen har fått en god del nytt utstyr. Foto: philipprupprecht

Ikke noe råskinn...

– Yaris Cross har vært en favoritt i det norske markedet og med disse forbedringene tror vi at modellen vil tiltrekke seg mange kunder som ser etter en kompakt-SUV som kombinerer komfort og ytelse, sier Piotr Pawlak, administrerende direktør i Toyota Norge.

Yaris Cross kommer altså nå med en oppgradert hybrid drivlinje. Den såkalte systemeffekten øker med 14 prosent, fra 116 til 132 hestekrefter. Det betyr raskere akselerasjon, men noe råskinn snakker vi absolutt ikke om. Nå går bilen går fra 0 til 100 km/t på 10,7 sekunder – mens CO2-utslippene forblir best-i-klassen med 103–122 gram/kilometer.

Broom-Benny testet: Stor mann i liten, rosa bil



BESTSELGER: Toyota Yaris har vært med oss i mange og flere generasjoner. For to år siden kom Cross-utgaven på markedet.

Tykkere glass

Toyota har også tatt grep for å redusere støy og vibrasjoner, blant annet med tykkere glass og bedre lydisolering.

Bilen har en oppdatert versjon av adaptiv cruisekontroll og forbedringer på kjørefeltvarslingssystemer og skiltgjenkjennelse, samt siste versjon av Toyota Smarttilkobling multimediapakke. Denne pakken tilbyr en fullstendig digital brukeropplevelse, inkludert et display som kan tilpasses den enkeltes vaner, og en sømløs integrasjon med den nye Toyota-appen, MyToyota.

Dette er Toyotaen å ha når du skal du krysse en ørken



MÅLGRUPPE: De utvendige målene er kompakte, dette er typisk en bil for single eller par.

Unik posisjon

Så langt i år er Yaris nummer sju på listen over de mest solgte bilmodellene i Norge. Med det er den også med god margin den mest solgte ikke-elbilen på det norske markedet.

Her har Toyota for øvrig skaffet seg en ganske så unik posisjon. De er eneste merke med noe annet enn elbiler inne på topp 20, foruten Yaris er også RAV4 og Corolla inne blant de 20 mest solgte bilmodellene per november.

Denne Yarisen er rett og slett hysterisk morsom



Video: Heter Yaris – men der stopper også likhetene