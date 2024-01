Stakk av med svensk politibil: – Verste jeg har hørt!

Leif Arne Rolfstad – aka Juger´n – har en helt spesiell røverhistorie på lur, når vi tar et mini-Porsche-treff hos Mikkel Christiansen i Broiler.

De to sambygdingene deler interessen for Porsche – og har begge helt spesielle biler:

Leif har sin 1980-modell 911 som i år er blitt EU-godkjent, etter at den hadde stått og støvet ned i en gammel garasje i 23 år.

Broiler-Mikkel har to såkalte RWB-er. Dette er helt spesielle modeller, som virkelig får folk til å sperre opp øynene.

Her finner du alle episodene av både første- og andre sesong av Juger´n og låvefunnet

Spesial-episode

I julespesial-episoden av Juger´n og låvefunnet får du være med på møtet med Broiler i Mjøndalen, «jugebord» på Jafs i Hokksund og ikke minst en tur til Valdres. Der skal nemlig Micha Marshall sørge for at bilen nå får prikken over i-en: Ny lakk!

Spørsmålet er: Hvilken farge skal den ha?

PS: Fortsettelsen av sesong tre kommer mot slutten av januar.

Se første episode av sesong 3 av Juger´n og låvefunnet her: