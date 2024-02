Stadig flere dropper bensin- og dieselbil

I starten av elbil-bølgen var elbilen som regel bil nummer to. I tillegg hadde de fleste en bil med bensin- eller dieselmotor. Det var den som ble brukt når man skulle ut på litt lengre turer.

På denne måten «helgarderte» man. Det var også nødvendig i en tid der de aller fleste elbiler hadde svært begrenset rekkevidde.

Men dette er i rask endring. På ett år har andelen som kun har elbil i husstanden økt kraftig. Det fremgår av en undersøkelse gjort av NAF.

Fungerer på langtur

– Halvparten av elbilistene har nå kuttet ut bensin- eller dieselbilen helt, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

I NAFs ferske elbilmonitor svarer 47 prosent av dem som eier elbil i dag at de kun eier elbil. I samme undersøkelse for ett år siden var tilsvarende tall 39 prosent. Det blir altså stadig flere hel-elektriske husstander.

– Elbilene har blitt så bra at stadig flere dropper dieselbilen som langturbil. Selv med rekkeviddetap vinterstid fungerer elbil godt på langturene, mener Nils Sødal.

TIDLIG UTE: Nissan Leaf var den store pioneren blant elbilene. Men å dra på langtur med første generasjon Leaf kunne du egentlig bare glemme...

Går 160 kilometer lenger

Årets rekkeviddetest i regi av NAF, El Prix, viser utviklingen på en veldig tydelig måte. I snitt har elbilene som er med i testen fått 160 kilometer lengre rekkevidde enn i 2020, da NAF startet å teste vinterrekkevidde.

I årets test var det tolv biler som oppnådde over 400 kilometer rekkevidde i temperaturer på mellom null og minus 9 grader

– Vi gjør disse testene for å kartlegge faktisk rekkevidde vinterstid. Det er med å gjøre forbrukerne tryggere på elbilenes egenskaper året rundt. Nå ser stadig flere at de greier seg meg kun en elbil, sier Sødal.

SJEKKER: NAF og Motor kjører rekkeviddetester to ganger i året. Her merkes det veldig godt at det har skjedd mye med både rekkevidde og ladeeffekt de siste årene. Foto: NAF.

Kortere ladestopp

I tillegg til at rekkevidden på bilene har blitt bedre og bedre, lader også bilene raskere. I elbiltesten i 2020 var det med biler som hadde maks ladeeffekt på 50 kilowatt og bare noen få hadde ladeeffekt på 150 kW. Nå er det flere som kan lade med opptil 300 kilowatt.

Det gjør i praksis en stor forskjell. Selv om du må ta alle lade-tall med en stor klype salt, særlig på vinteren, betyr høy ladeeffekt at oppholdene på ladestasjonen blir kortere. Dermed blir også terskelen for å stoppe og lade lavere, enn om du vet du må stå lenge for å få nok strøm på batteriet.

PS: Av dem som eier en elbil i dag, har 27 prosent en bil med dieselmotor i tillegg. 14 prosent har bil med bensinmotor, mens fem prosent har enten hybrid eller ladbar hybrid. 47 prosent svarer altså at de ikke har andre biler i tillegg til elbilen.

