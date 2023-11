McLaren var ikke snaue da de lanserte sin superbil F1. En ting var designet, de voldsomme vippedørene og toppfarten. I 1998 satte den nemlig verdensrekord – med 389 km/t. En rekord som ble stående helt til 2005, da Koenigsegg slo den.

Men det er mye mer som gjør at F1 har fått statusen sin. Den fikk for eksempel mye skryt for kjøreegenskapene, har en tre-seters-løsning med sjåføren i midten og ble kun produsert i 106 eksemplarer. Bare 64 av disse kan kjøres på vanlig vei. Så eksklusiviteten er det ingenting å si på.

Dyr er den, også. For et par år siden ble det solgt et eksemplar for over 220 millioner kroner.

Har du råd til det, har du nok råd til å bytte frontrute, også.

McLaren F1 var på Oslo Motor Show – se mer av bilen i videoen øverst i artikkelen.

300.000 kroner

For to eiere har akkurat denne frontrute-problemstillingen blitt høyst reell – og det hendte på samme sted og til samme tid! Mer om det siden. La oss først komme med svaret på hva det vil koste å bytte ruta:



Hold deg fast, for du skal sitte godt i det, om du ikke blunker litt ekstra over en regning på rundt 350.000 kroner, som er prisen for å skifte en F1-frontrute.

Det forteller en troverdig kilde som skal kjenne kostnadene på McLaren-deler godt, til Motor1.com.

Nå er vi jo vant med at frontruter skiftes med en egenandel på rundt 2.000 kroner på vanlige biler. Litt usikker på om man slipper unna på samme måte med en McLaren F1 ...

McLaren F1 på Norges-besøk

Relevant for to personer

Selve ruta koster pluss/minus 270.000 kroner, mens montering blir rundt 80.000 kroner til.

Disse tallene er det ingen av oss som hverken har et forhold til, eller trenger å bry oss om.

Men det er faktisk to personer i verden som akkurat nå må forholde seg til denne kostbare problemstillingen.

IMPONERENDE: Det er ingen tvil om at McLaren F1 er et imponerende syn. Ikke minst med alle dørene på vidt gap.

Dyr banekjøring

Nylig var det nemlig et arrangement på Sonoma Raceway i California. På Instagram ligger det en video, der det tydelig går fram at frontruta på to McLaren F1 har fått sprekker.

Det skulle bli 660.000 raske, det.

Prisen må vel kvalifisere som en dårlig nyhet. Men det er om ikke annet én god nyhet ...



Delelager

Ifølge kilden til Motor1.com er det fortsatt en håndfull originale frontruter på lager hos McLaren i England. Dermed må de ikke spesialbestilles, noe som helt sikkert ville blitt enda dyrere.

I tillegg opplyses det at McLaren Special Operations planlegger å sørge for et lite lager at deler til F1, inkludert blant annet bensintank og felger.

Målet er at eierne ikke skal bli sittende igjen med biler som ikke kan brukes.

