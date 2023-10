Det begynner å bli noen år siden du kunne kjøpe ny Cadillac i Norge. Det amerikanske luksusmerket har vært nede i en skikkelig bølgedal. Men nå satses det for fullt hos Cadillac, ikke uventet handler mye nå om elbil også hos dem.

I høst var vi i Broom på bilutstillingen i Detroit. Der så vi blant annet nærmere på nye Cadillac Escalade IQ som var ett av høydepunktene der:

– Å si at den ruver, er absolutt ikke å ta for mye i. Dette er et beist av en bil! Med V8-motor under panseret er Escalade temmelig uselgelig i Norge. Men med elektrisk utgave forandrer mye seg. Det hadde vært veldig moro hvis denne kommer til Norge, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen som møtte bilen i Detroit.

DIGER: Alt er stort i Escalade IQ – også interiøret. Bilen har naturligvis tre seterader.

Kommer til Norge

Escalade IQ er ikke mindre enn 5,70 meter lang og 2,17 meter bred. Det er dimensjoner knapt noen andre personbiler kan matche. Den har tre seterader og skal også ha bra med bagasjeplass, selv om alle setene er i bruk.

I bunnen av bilen ligger en enorm batteripakke, på hele 200 kWt. Den skal gi en offisiell rekkevidde på rundt 700 kilometer.

Det har lenge vært kjent at Cadillacs eierselskap General Motors har planer om å etablere seg i Norge. Det siste vi har hørt er at de skal starte med et stort showroom i Oslo sentrum, og derfra starte salget av noen av konsernets merker.

Da er det kanskje ikke dumt å ta med en bil som virkelig vil vekke oppmerksomhet..?

Se video av Escalade IQ under: