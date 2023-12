Spare penger? Nå har du et par uker på deg

Det er ikke så lenge siden de ladbare hybridene sto for en betydelig del av bilsalget i Norge. Gunstige avgifter bidro kraftig til det. Mange som snuste på elbil, endte med å kjøpe en ladbar hybrid i stedet. Begrenset utvalg av elbiler og bekymringer rundt rekkevidde og lading bidro til det.

Men de ladbare hybridene er under kraftig press. Politikerne mener tydeligvis at de har gjort jobben, derfor har de gradvis mistet fordelene Fra nyttår i år økte avgiftene kraftig. De gjør et nytt hopp fra 1. januar 2024.

Det er ventet at mange modeller vil forsvinne ut neste år. Det er også ventet en aldri så liten salgsinnspurt nå i desember: Det handler om å sikre seg bil før prisene øker enda mer.

Viktig grep

Merket med størst ladbar hybrid-suksess i Norge de siste årene er Volvo. Bestselgeren er familie-SUVen XC60. Dagens generasjon har vært med oss siden 2017. Den har vært en kjempesuksess her til lands. Og selv om prisen starter på ganske solide 810.000 kroner, har XC60 klart å opprettholde bra salg.

Utenpå har det skjedd fint lite siden introduksjonen. Men under skallet har Volvo gjort viktige oppgraderinger. I 2021 ble batteripakken betydelig større, opp fra 11,6 til 18,8 kWt. Dermed økte også rekkevidden på strøm fra 53 til 79 kilometer.

Det grepet har vært helt avgjørende. Første generasjon ladbare hybrider fikk med rette kritikk for at rekkevidden på strøm var kort. Med mindre du hadde nesten bare småkjøring, måtte mye av kjøringen gjøres på bensin. Og da ble også drivstofforbruket i mange tilfeller langt høyere enn på en bil uten ladbar hybrid-drivlinje.

KONSERVATIVT: XC60 har blitt et velkjent syn på norske veier, Volvo har heller ikke gjort mye med designet underveis.

Fullverdig familiebil

Få øvrige endringer til tross, holder XC60 seg fortsatt godt i 2023. Premiumfølelsen er høy. Alt fra seter (dette kan Volvo!), til støydemping og komfort underbygger følelsen av å kjøre en påkostet bil. Det er også mange smarte og gjennomtenkte løsninger her. Alt fra oppbevaringsrom, til festekroker og bagasjeromsløsning.

BRA: Forsetene ser bra ut – og er knallgode å sitte i.

Kanskje ikke ting du tenker veldig mye på i utgangspunktet. Men hvis du eier bilen, lærer du å sette pris på dem.

Plassmessig er dette også fullverdig familiebil. Fire voksne har det bra her, baksetet holder også for tre unger så lenge ikke mer enn maks to trenger å sitte i barnesete. Bagasjerommet svelger unna 468 liter. Du kan også enkelt stable i høyden, XC60 er mer firkantet enn flere av konkurrentene med mer sporty design.

DASHBORD: Velkjente linjer også innvendig, dette har vært mer eller mindre uforandret siden XC90 kom i 2014.

Lite wow-faktor

Fra nyttår får bilen nesten nøyaktig 50.000 kroner mer i avgift. Sannsynligvis kommer det på toppen av dagens pris. Da begynner det å koste!

En god del kunder oppfatter nok også nå XC60 som en litt «gammel» bil. Den har vært med lenge, uten særlige endringer. Det er ikke noen wow-faktor når du kommer kjørende i ny XC60. Til det har det blitt for vanlig og for etablert i markedet.

Heldigvis for Volvo har de også mange kunder som bryr seg fint lite om akkurat det.

PÅ VEI UT? Andre generasjon Volvo XC60 har rukket å bli seks år, sannsynligvis er den med oss i minst to år til. Men kanskje ikke i Norge...

Fortsatt en jobb å gjøre

Hvor lenge XC60 forblir på det norske markedet er uklart. Det offisielle svaret er «så lenge kundene vil ha den».

Volvo har heller ikke noen elektrisk oppfølger klar det med det aller første. Hos dem handler det nå om lansering av kompakte EX30, så kommer store EX90 (endelig) til neste år.

EX60 kommer garantert også, men neppe før tidligst i 2025. Dermed har XC60 fortsatt en jobb å gjøre en god stund til.

