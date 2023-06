ID.Buzz fra Volkswagen var en av de virkelig store bilnyhetene i fjor. Dette er også en bil vi hadde ventet svært lenge på. Det er mange år siden VW viste de første konseptbilene.

Så langt har vi fått Buzz i bare én utgave: Med bakhjuldrift og fem seter. Flere modeller er på gang, men Volkswagen skynder seg tydeligvis ganske langsomt her.

Det er nok en medvirkende årsak til at det allerede nå er mulig å få svært god rabatt på ID.Buzz. Forhandlerkjeden Møller Bil har kampanjer på flere av Volkswagens modeller nå, inkludert denne bilen.

Gjelder ut august

Her har de nå satt ned prisen med inntil 75.000 kroner. Dette gjelder et begrenset antall leveringsklare ID. Buzz Pro lagerbiler. Bilene må registreres og utleveres innen 31.08.2023. Her snakker vi altså sommertilbud.

Service- og vedlikeholdsavtale i 3 år/45.000 kilometer er inkludert. Det samme er vinterhjul med originale Volkswagen felger. Møller Bil tilbyr også startrente på 3,99 prosent ved lån og leasing.

Dette utstyret bør du absolutt velge



FEMSETER: Så langt er det fem seter som gjelder for ID.Buzz. Men flere seter er på vei, det er også en lang utgave.

Kommer med 4x4

Hvis du ikke trenger så stor bil som dette, har de enda bedre rabatter på ID.4 og ID.5 Pro. Her er prisavslaget på inntil 140.000 kroner. Også her er det snakk om biler med bakhjulstrekk.

Utgavene med 4x4 er ikke med på denne kampanjen. Men det er mulig få prisavslag på inntil 50.000 kroner på ID.4 GTX. Mens det tidligere har vært lang ventetid på denne modellen, loves det nå rask levering.

Tilbake til ID.Buzz. Her skal VW vise en GTX-utgave med firehjulstrekk senere i år. Denne får 335 hestekrefter (dagens modell har 204), endringer i interiøret, flere farger og flere utstyrsalternativer.

Familiebiler blir ikke mye smartere enn dette



KAMPANJER: ID.4 er en stor suksess for Volkswagen, nå er det svært gode kampanjer på denne modellen.

Større batteri

En lengre utgave kommer også. Den er strukket 25 centimeter i forhold til dagens modell og har sju seter. Her kan man ta ut setene, flere av dem vil også være svingbare, slik at to og to passasjerer kan sitte mot hverandre. En camper-utgave er også på vei, denne er ventet i 2025.

Flere batteripakker er også ventet. I dag har ID.Buzz batteripakken som har blitt «standardvare» i flere elbiler fra VW, Skoda og Audi: Nemlig på 77 kWt, det gir en rekkevidde på rundt 418 kilometer.

Det er ventet at bilen vil få et batteri på rundt 100 kWt, kanskje også ett som er mindre enn dagens.

Buzzen kan nå trekke henger på inntil 1.000 kilo. På dette området vil det skje ting når bilen får 4x4. Tidligere har det blitt antydet hengervekt på 1.800 kilo for versjonen med firehjulstrekk.

Bli med – her tester vi baksetet i ID.Buzz

Video: Noe for deg? Her ser vi nærmere på ID.Buzz