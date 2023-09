Det ruller over 15.000 VW ID.3 på norske veier. Elbilen som skulle overta for bestselgeren i Norge i mange, mange år: Golf.

VW forventet at det skulle bli Norges mest solgte bil – med én gang.

Men da ID.3 ble lansert i 2020, gikk det ikke helt som planlagt. Det virket som om den rutinerte og trygge bilprodusenten hadde tatt noen ugreie snarveier for å bli ferdig så fort som mulig.

Resultatet var at bilen hadde en del tekniske problemer, programvareutfordringer og dessuten ikke imponerte på interiørkvalitet, skjermer og rekkevidde.

15.000 solgte biler høres jo slett ikke verst ut – men det er altså på tre år. Og vi snakker det som ble døpt arvtakeren til VW Golf. VW hadde håpet å se et betydelig høyere antall ID.3 på norske veier.

Oppdateres

Den trange fødselen er naturligvis årsaken til at man kom med en oppdatert utgave, såkalt facelift, bare tre år etter lanseringen.

Målet er at dette skal gi salget et nytt løft. I tillegg kjøres det nå kampanjepris.

Kanskje timingen for et nytt framstøt med ID.3 ganske god?

Vi tar nykommeren med på test, for å se om det er grunn til å glede seg over de påståtte utbedringene.



GAMMEL: Slik ser utgående modell ut. Merk designet på frontfangeren og den svarte platen øverst på panseret. Det er her du finner de største visuelle forskjellene på facelift-utgaven.

Hva er nytt:

Visuelt skal du følge godt med i timen, om du vil ha med deg forskjellene. Fronten er nesten identisk. Men den sorte, forhøyningen øverst på panseret mot frontvinduet er borte, og det er gjort noen små justeringer på frontfangeren.

Profilen er ganske lik, den også. Vi liker de 20-tommers felgene på testbilen. De ser friske ut – og koster 12.000 kroner ekstra. Men det designet hadde også 2019-modellene.

Fargen er imidlertid ny og skiller seg litt ut. Olivine Green koster 9.700 kroner ekstra.

I hekken er det enda mindre forskjeller – bare LED-lyktene er litt annerledes.

Heldigvis har det skjedd mer på innsiden. To store punkter er tatt tak i: Interiørkvalitet og skjermer. Den puslete infotainmentskjermen er byttet ut med en som er større (12 tommer) og bedre. De digitale instrumentene har fått flere visningsmuligheter – inkludert forbruk.

Viktigere enn det siste er head up displayet – som er utbedret og byr på kunstig intelligens.

Interiøret har fått et løft, ved at man bruker mindre av den hardeste plasten. Nedre del av dashbordet og innsiden av fører- og passasjerdørene er kledd i mykere materiale.



Bilen kommer også med den nyeste versjonen av ID.Software og er klargjort for å motta «over the air»-oppdateringer, slik man kjenner fra de andre ID.-modellene. Det innebærer at bilen kontinuerlig holder seg oppdatert med nye funksjoner.



FORSIKTIG FORNYET: Merk det nye luftinntaket i frontfangeren. Matrix LED-lys bør alle som kjører bilen i norsk vinter unne seg. De er del av lyspakken som koster 20.900 kroner.

Hvordan fungerer det?

ID.3 byr ikke på overraskelser. Den kjører fortsatt akkurat slik jeg husker fra tidligere. Det betyr at du har en VW-typisk profil – med god komfort, alt virker solid og trygt. Svingradiusen er meget godt. Det er deilig når du skal parkere. Støynivået er lavt.

Underholdende er den ikke. Tesla-rask er den heller ikke. Men dette er likevel helt i tråd med det mange VW-kunder forventer og ønsker seg.

0-100 km/t leveres på helt respektable 7,3 sekunder – uten at du får sportsbilassosiasjoner av den grunn.

KOMFORT: I baksetet sitter man godt og har god plass. Forsetet nærmest er så langt bak det kommer.

ID.3 leveres fortsatt med to batteripakker – 58 eller 77 kWt. Testbilen har det minste alternativet. Dermed sparer du rundt 60.000 kroner. Innstegsprisen her er 362.000 kroner.

Rekkevidden er oppgitt til 425 kilometer. Basert på våre tester, virker den ikke å være urealistisk på sommeren. I vår testløype ender forbruket på respektable 13,7 kWt. Et godt stykke under det som står i papirene – nemlig 15,5 kWt.

Til informasjon klarer ID.3 med 77 kWt batteripakke 550 kilometer.

Hurtiglading skal kunne leveres med opptil 120 kW. Ikke veldig imponerende. Men raskt nok for de fleste som bare skal inn og legge på noen kilometer ekstra.

Innvendig plass er imponerende god. Foran og i baksetet får man inntrykk av å sitte i en større bil. Bagasjerommet er imidlertid fortsatt i Golf-klassen – med sine 385 liter. Legger du ned ryggen på baksetene øker det tallet til 1.267 liter.

Sportssetene er en del av interiørpakke Style +. Den pakken er et must på denne bilen. Setene gir både et visuelt løft og betydelig mer komfort enn standardsetene. Pakken koster 45.900 kroner, men inkluderer da i tillegg større stereoanlegg, kunstig intelligens i head up display og atmosfærebelysning. Kort sagt: Ikke noe å lure på.

Eksteriørpakke - som inkluderer dynamiske LED-Matrix-lys - er også noe du bør ta deg råd til. Skikkelig lys må til, i en bil som kjører rundt på mørke vinterveier.

I tillegg har testbilen Førerassistentpakke+ - som inkluderer blant annet ryggekamera og nøkkelfri adgang. 26.000 kroner koster den.

Dermed ender bilen på 476.400 kroner med «nødvendig» utstyr inkludert.

To store ankepunkter for mange med ID.3 – er at den fortsatt ikke er tilgjengelig med hverken hengerfeste eller mulighet for taklast.

MÅ HA: Sportssetene er inkludert i interiørpakke Style +. De må du ha - og pakken inkluderer en del annet snadder, også.

Bilen for deg hvis?

Du ønsker deg en «elektrisk Golf»

Ikke bilen for deg hvis?

Du forventer Tesla-akselerasjon og mulighet til å trekke tilhenger

Konklusjon:

VW har gjort det de skulle gjort da bilen ble lansert første gangen. Nå fungerer alt, interiøret virker mer i tråd med det vi forventer og de tekniske problemene er løst. Hurra!

Men det er ett stort problem. Siden ID.3 ble lansert, har det kommet til en rekke andre alternativer i denne klassen. Den største er Tesla Model 3 – som fikk et solid prisavslag i år. Innstegsmodellen av Model 3 er betydelig raskere, har mye bedre rekkevidde, større bagasjerom og hurtiglader raskere. Tesla har også en større og bedre infotainmentskjerm.

Dermed kan nye ID.3, som kommer tidligere enn vanlig, likevel være for lite, litt for sent.

IKKE ENORMT: Innvendig plass er god i VW ID.3 – men akkurat bagasjerommet er fortsatt i Golf-størrelsen. Tredelt løsning på den nedfellbare ryggen på baksetene er viktig.

VW ID. 3 Pro Motor og ytelser: Motor: Elmotor

Effekt: 204 hk / 310 Nm.

0-100 km/t: 7,3 sek.

Toppfart: 160 km/t

Forbruk 8WLTP): 15,5 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 58 kWt

Rekkevidde: 425 km (WLTP)

Hurtiglading: 100 kW

Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 426 x 180 x 156 cm

Bagasjerom: 385 / 1.267 liter

Vekt: 1.775 kg

Tilhengervekt: 0 kg

Taklast: 0 kg Pris: Startpris: 362.000 kroner

Pris testbil: 476.400 kroner Oppgitt vs målt: Målt forbruk* 13,7 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

