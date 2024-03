Skoda Enyaq har vært en kjempesuksess i Norge. I fjor ble den tredje mest solgte bil – og det ruller over 21.000 eksemplarer på norske veier.

Nå er den populære familiebilen kraftig oppgradert – med blant annet lengre rekkevidde, og raskere hurtiglading.

Dessuten har bilen fått en helt ny funksjon veldig mange nordmenn har ventet på.

HELT NY: Nå kan du også få Enyaq SUV i RS-versjon. Dette er et av de første eksemplarene i Norge.

Hva er nytt?

Det har altså skjedd ganske så mye på oppdaterte Enyaq.

En helt ny og kraftigere elmotor er på plass, sammen med bedre batterieffektivitet. Det betyr at rekkevidden på samtlige versjoner har økt:

Enyaq SUV 85 (bakhjulsdrift): 556 kilometer.

Enyaq SUV 85x (firehjulsdrift): 530 kilometer.

Enyaq SUV RS (firehjulsdrift): 536 kilometer.

Legg merke til at tidligere Enyaq 80 og 80x har byttet navn til 85 og 85x, som følge av kraftigere motor og lenger rekkevidde.

Ikke minst har ladehastigheten økt, fra 125 til 175 kW. Og endelig kan du forvarme batteriet. Det er en etterlengtet nyhet.

Rent visuelt er det ikke snakk om noen store forandringer, men infotainmentsystemet og grafikken på mediaskjermen er redesignet.

I tillegg får du RS-versjonen for første gang i SUV-drakt. Frem til nå har RS-utgaven kun vært tilgjengelig på Enyaq Coupé.

Innstegsmodellen, Enyaq 85 koster nå fra 492.9000 kroner, mens testbilen starter på 573.900 kroner. Dette er for øvrig kampanjepriser.

PÅKOSTET: Sammenlignet med Volkswagen ID.4, som bygger på samme plattform, føles interiøret her bedre og mer påkostet.

Hvordan fungerer det?

Bilen vi kjører nå er nye Enyaq SUV RS. Her kjenner vi igjen det meste fra utgående versjoner. Men på grunn av kraftigere elmotor bak, har effekten økt fra 299 til 340 hestekrefter.

0-100 km/t er i mål på 5,5 sekunder – som faktisk er et helt sekund raskere enn utgående versjon.

Selv om vi kjører RS-utgaven, er det ingen tvil om at de komfortable egenskapene er ivaretatt på Enyaq.

TØFFINGEN: Velger du RS får du spesialdesignede støtfangere og felger på opptil 21 tommer.

Vår testbil er utstyrt med adaptivt understell. Aktiverer du sportsmodus, kan du ha det litt morsommere gjennom svingene, men noen utpreget sportsbil blir det ikke.

Som vi har poengtert på tidligere tester av Enyaq, har vi veldig sansen for interiøret. Her er det fysiske knapper på rattet og en liten rekke under mediaskjermen som fungerer bra.

Infotainmentsystemet er forsiktig oppdatert – med blant annet ny grafikk. Her ser du tydelig forskjell på at nykommeren har blitt mer moderne i uttrykket. Stemmeassistenten Laura har også blitt forbedret. Nå er hun enklere å prate med enn før.

Forbruk og ladning

Den viktigste nyheten for mange er imidlertid økt ladehastighet og mulighet for forvarming av batteripakken. Dette fungerer akkurat som det skal når vi tester det.

Aktiverer du forvarmingen manuelt, via en knapp på skjermen, viser bilen tydelig hvor stort utbytte du får av funksjonen. Spesielt på denne tiden på året.

Vi viser deg mer av dette i videoklippet øverst i saken.

Forbruket på nye Enyaq SUV RS er oppgitt til 16,1 kWt/100 kilometer. Akkurat de tallene oppnår vi ikke i testperioden. Men på rolig landeveiskjøring noterer vi 18,3 kWt/100 kilometer – med tre varmegrader ute. Det må sies å være godkjent under disse forholdene.

KOMFORTABEL: Selv med RS-logo, oppleves Enyaq i all hovedsak komfortabel. Men du merker at bilen kan bli litt stiv over brå ujevnheter.

Konklusjon:

Enyaq er allerede en veldig populær familiebil i Norge. Og mindre attraktiv blir den neppe etter disse oppgraderingene.

Med mindre du er veldig glad i de ekstra kreftene RS-versjonen byr på, hadde vi valgt Enyaq 85x i stedet. Da får du enda litt bedre komfort, samtidig som inngangsbilletten er lavere.

LÅSER AUTOMATISK: Oppdaterte Enyaq har fått automatisk låsing når du forlater bilen med nøkkelen. Dette fungerer i praksis veldig bra.

