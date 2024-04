Solgte for 14 millioner: – Over all forventning!

– Målet vårt var å selge én bil i løpet av helgen i Stavanger. Det skjedde ikke. Vi solgte tre nye McLaren på tre dager. Responsen har vært over all forventing, forteller Olav Medhus til Broom.

Han er mannen bak bilbutikken ByMedhus, som har enerett på salg av splitter nye McLaren-modeller i Norge.

Helgen Medhus sikter til, var den store bilutstillingen Autopia Expo i Stavanger, som gikk av stabelen første helgen i april.

Med nesten 24.000 besøkende, ble det soleklart ny publikumsrekord. Blant disse var det altså tre nordmenn som klinket til, og kjøpte seg splitter ny McLaren.

Offisielt: McLaren er på plass i Norge

I NORGE: Nye McLaren 750S er på plass i Norge. Bilen, som er utstyrt med V8-motor på 750 hestekrefter, koster rundt fem millioner kroner.

14 millioner

Selv om McLaren fremdeles er relativt ferskt i Norge, har responsen ifølge Medhus vært stor.

– Å selge tre nye biler gjennom denne helgen er jo helt fantastisk. Det er moro å se at bilinteressen i Norge bare fortsetter å vokse.

Bilene ByMedhus solgte er én McLaren Artura, samt to eksemplarer av det nye flaggskipet 750S. Sistnevnte koster rundt fem millioner kroner. Det betyr at bilforhandleren solgte McLaren for rundt 14 millioner kroner på tre dager.

Solgte drømmebilen, tapte nesten ikke en krone

27 år gamle Vegard Lien fra Stavanger er én av de tre som slo til. Han forteller mer om sitt sponstankjøp i klippet under:

(PS: I videoen forteller vi at det ble solgt to biler. Kort tid etter opptaket ble det solgt én bil til).