Solgte drømmebilen – tapte nesten ikke én krone

Etter fem år som lykkelig Lamborghini-eier, har krimforfatter Tom Egeland solgt drømmebilen.

– Det er helt udramatisk. Jeg følte jeg har lekt fra meg nok etter to Ferrarier og en Lamborghini, kommenterer Egeland til Broom.

Bilen suksessforfatteren har «lekt» seg med de siste årene, er en 2016-modell Lamborghini Huracan.

Superbilen er utstyrt med en selvpustende V10-motor på 610 hestekrefter.

God butikk

Å eie superbil i Norge kan bety god butikk om dagen. Tom Egeland forteller at han fikk igjen omtrent det samme for bilen, som den kostet for fem år siden.

SMILER: – Noen ganger er det viktig å unne seg drømmen, sa Egeland da vi møtte han i Broompraten.

Tilsvarende eksemplarer ligger ute til rundt 2,5 millioner kroner på bruktmarkedet nå.

– Å eie en sports- eller superbil, med bensinmotor, kan faktisk være lønnsomt i Norge om dagen. Flere biler holder seg ekstremt godt i pris, noen øker til og med, forteller luksusbil-selger Olav Medhus.

– Hvorfor holder de seg så godt?

– Det er flere årsaker. For det første er det få eksemplarer tilgjengelig. Svekket kronekurs gjør dem dyrere å importere. Også har markedet og interessen for superbiler generelt vokst. Både i Norge og verden for øvrig, sier Medhus.

BLIKKFANG: Her kommer Tom kjørende, rett ved Operaen i Oslo, en varm sommerdag.

Fra Lambo til Toyota

Tom Egelands nye bil står i stor kontrast til hans tidligere superbil fra Italia.

Nå kjører 64-åringen nemlig elbil. Nærmere bestemt Toyota bZ4X.

– Dette er jo mer en bruksbil til hverdagen – det er med respekt å melde ikke en Lambo, sier Egeland.

– Kommer du til å savne den?

– Jeg kommer absolutt til å savne lyden, kreftene og superbil-følelsen bak rattet.

BARSK: Egelands tidligere Huracan serverer 610 hestekrefter. 0-100 km/t er i mål på 3,2 sekunder.

Syrlig spøk

Det er Olav Medhus som har solgt Tom Egelands tidligere Ferrari og Lamborghini.

SPØKEFUGL: Olav Medhus kjenner Tom Egeland godt, og liker ikke at han har kvittet seg med Lamborghinien. Foto: Bilfoto

– Hva tenker du om at Egeland har byttet ut Lamborghini med elektrisk SUV?

– Han må jo åpenbart å ha fått en stein i hodet, eller noe. Alle vet jo at forfattere må ha spenning i bilsetet, for å skape litt spenning i bøkene. Det er på tide at Tom får litt bakkekontakt igjen, bokstavelig talt, spøker Medhus, som kjenner Egeland godt.

