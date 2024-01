Solgt for 640.000 kroner – av en spesiell grunn

Vi skal ikke så veldig mange år tilbake i tid før du kunne sikre deg et greit eksemplar til hyggelig pris. Så skjedde det noe med Volvos etter hvert klassiske sportsbil P1800/1800S. Prisene begynte å stige og er nå på svært høye nivåer.

Det var bakteppet da BilWeb Auctions i Sverige tidlig i januar la ut et eksemplar fra 1966 til salg. Det – og en annen og ikke minst viktig detalj ved denne bilen: Nemlig at den hadde kongelig fortid.

Denne bilen ble nemlig gitt i bursdagsgave til Carl Gustaf Folke Hubertus Bernadotte da han fylte 20.

Ikke for optimistisk...

Du har sannsynligvis gjettet hvem vi snakker om: 20-åringen skulle senere bli kong Carl Gustaf. Bilen han fikk var noe av lekreste svensk bilindustri har disket opp med: En Volvo 1800S.

Å prise en slik bil er naturligvis ikke enkelt. Mange mente nok at BilWeb var i overkant optimistiske da de landet på en verdivurdering et sted mellom 550.000 og 650.000 svenske kroner. Men det skulle vise seg at de traff veldig godt.

Nå er nemlig bilen solgt. Og den gikk for et beløp helt i overkant av vurderingen: Nærmere bestemt 640.000 kroner.

KLASSIKER: Denne modellen startet livet som P1800, i 1961. Da ble den bygget i England. I 1963 flyttet Volvo produksjonen hjem til Sverige og tok bort P-en foran 1800.

Mast i ti år

Hva fikk så budvinneren? Jo, naturligvis en bil med en helt spesiell historikk. Etter to år i Carl Gustavs eie (han byttet den ut med en nyere utgave) har den hatt flere eiere. Den nest siste var en dame fra Jönköping som i likhet med Carl Gustaf fikk den i bursdagsgave: Da hun fylte 50.

I 2009 ble den så solgt til dagens selger som etter eget utsagn da hadde «mast i ti år» for å få kjøpe den.

Underveis har Volvoen blitt omlakkert, men siden 1989 skal det ikke ha blitt gjort noen større reparasjonsjobber på den. Originalmotoren er fortsatt på plass mellom forskjermene, den er nummer 2.478 i rekken.



TIDSRIKTIG: Interiøret bærer preg av bruk, her er det litt å gjøre før bilen er tilbake i perfekt stand.

Hva gjør kjøperen nå?

Da bilen ble lagt ut på auksjon, var den på ingen måte i perfekt stand:

«Ett charmigt och patinerat skick med en tydlig förbättringspotential» konkluderte auksjonshuset, som ikke la skjul på at det var bilens bakgrunn som virkelig trakk opp her.



Så gjenstår det å se hva kjøperen gjør: Vil hun eller han la bilen være som den er og legge mest vekt på historikken – eller er det nå klart for en omfattende restaurering som vil koste flere hundre tusen ekstra?

Går det som det pleier å gjøre med biler som dette, er nok det siste mest sannsynlig.

