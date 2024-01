Du har sikkert opplevd det du også: Du har svingt inn på en vei og oppdager litt for sent at det er tett kø der. En kø du nå vil bli stående og stange i.

Det er for sent å snu. Eller: Skal du ta sjansen og ta en ulovlig U-sving?

Akkurat det gjorde kvinnen i 40-årene som nå har møtt i Follo og Nordre Østfold Tingrett. I november var hun på vei inn på E18 ved Tusenfryd i Ås, dette kan vi lese i rettspapirene:

Trenger førerkort i jobben

Hun snudde bilen i veibanen som følge av kø og kjørte tilbake mot kjøreretningen. Kjøringen medførte fare, samt at annen trafikk måtte stoppe opp og ble hindret.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen skulle settes til en bot på 8.000 kroner, subsidiært åtte dager i fengsel. Dessuten tap av førerretten i tre måneder.

Forsvareren mente på sin side at det ikke var grunnlag for tap av førerrett, eventuelt at tapsperioden skulle settes kortere. Her ble det argumentert med at kvinnen har behov for førerkort i jobben.

ULOVLIG: Har du først havnet i køen, må du som regel bli der. Hvis du da ikke velger å gjøre noe du ikke burde gjøre... Illustrasjonsfoto: NTB.

Bevisst handling

Dette skriver dommeren:

Retten finner at hensynet til trafikksikkerheten krever at det ilegges tap av førerrett, jf. vegtrafikkloven § 33 nr. 1. Det å kjøre mot påbudt kjøreretning, innebærer generelt en betydelig trafikksikkerhetsrisiko. Som tidligere nevnt, utgjør dette brudd på en grunnleggende trafikal atferdsregel. Siktede valgte videre bevisst å sette seg ut over denne regelen.



Retten kan ikke se at siktede rammes hardere enn andre som har behov for førerkort i sitt arbeid. Når siktede har et særlig behov for førerkortet, har hun videre en ekstra oppfordring til å avholde seg fra situasjoner som kan lede til tap av førerrett.

Slik ble dommen

Det at siktede avga en uforbeholden tilståelse i retten, ble anført som positivt. Det hele endte likevel med en bot på 8.000 kroner og tap av førerretten i tre måneder.

Den tiden førerkortet har vært beslaglagt, kommer til fradrag her.

