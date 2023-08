Snobbebil? Da har du neppe dette bilskiltet

Dagens skiltsystem for personbiler ble innført i 1971. Da gikk vi fra én bokstav og fem siffer, til to bokstaver og fem siffer – som startet på 10000.

Samtidig var det enkelt å se hvor bilene kom fra. I Bergen fikk man for eksempel bokstavkombinasjonene SN, Asker og Bærum fikk BL og biler som var registrert i Tromsø fikk ZF.

Da elbilene kom, ble det bestemt at de skulle bruke bokstavkombinasjoner som startet på E. Ser vi bort fra dette, er det fortsatt slik at bokstavkombinasjonen ofte baserer seg på hvilken trafikkstasjon som har utstedt skiltet.

Men ikke alltid. Man kan nemlig velge bokstavkombinasjon selv ved førstegangsregistrering, noe som etter hvert har blitt svært populært. Og det er særlig en kombinasjon mange har rømt fra.

Upopulær bokstavkombinasjon med politisk undertone

I 2019 valgte for eksempel hele 596 bileiere i Bergen å registrere sin nye bil med Bærum-skilt, i stedet for bokstavkombinasjonen bilene egentlig skulle hatt i Bergen. Trenden fortsatte også året etter.

Årsaken? Bokstavkombinasjonen SV, som gav assosiasjoner til et visst politisk parti som ikke alle ville identifisere seg med.

SV-skiltene var en het potet da de kom i 2011. Den gang meldte en rekke bilforhandlere i bergensregionen om at mange bilkjøpere ikke ønsket disse skiltene. Særlig om man beveget seg litt opp i prisklassene.

SJELDEN: Det er mange biler med SV-skilter. Men mange med dyre biler, har valgt andre kombinasjoner. Det ses tydelig på prisstatistikken.

Lavere snittpris

– SV-skiltene var upopulære og spesielt de med dyre biler unngikk disse. Det viser prisstatistikken på bruktmarkedet helt tydelig, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea, til Broom.



FULL OVERSIKT: Robert Næss i Nordea. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Næss har nettoppp analysert registreringsdata fra alle bilene som ligger til salgs på Finn, og har blant annet sett på sammenhengen mellom bokstavkombinasjon og pris på bilene.

Snittprisen på biler med SV-skilt ligger ifølge Næss like over 200.000 kroner, og snittalderen på de 820 bilene på Finn er åtte år.

Ingen andre bokstavkombinasjoner har lavere snittpris blant bilene som er omtrent like gamle.

For etterfølgeren SX er derimot situasjonen en helt annen. Disse bilene har en snittpris på 476.323 kroner, som plasserer dem høyt på listen over nyere biler.

Dyre biler med Bærum-skilter

Helt på topp – og skyhøyt over SX og alle andre kombinasjoner, finner vi BU, bokstavkombinasjonen for biler fra Asker og Bærum, ofte omtalt som «Bærum-skilt».

– Blant 2022-modellene på Finn koster biler med BU-skilt nesten det dobbelte av alle andre biler. BU-bilene har en snittpris på 1.056.000 kroner, mens snittet for alle andre kombinasjoner er 565.000 kroner, sier Næss.



– Jeg har også sett på alle bilene uansett år, og der kommer også BU klart høyest sammen med DS (Oslo). For de andre skiltene er forskjellene langt mindre.



– Det skyldes kanskje at folk i disse områdene er blant landets rikeste og derfor kjøper dyre biler?

– Nå er de riktignok noe rikere i Bærum enn i resten av landet, men prisforskjellen er for stor til å forklare det, sier Næss.

Han tror derimot at det handler om at folk med dyrere biler bevisst velger Bærum-skilter.



Velkjent trend

Å velge Bærum-skilter er nemlig ikke bergenserne alene om. I alle regioner er det mange som velger BS, BT og BU-skilter, særlig på dyrere biler.

Dette kan blant annet skyldes en forestilling om at man får mer igjen for bilen når den skal selges, har NRK tidligere dokumentert.

– Bærum er essensen av en historie om økonomisk suksess. Bestiller man Bærum-skilter til bilen, vil man signalisere suksess, uttalte samfunnsgeograf Karl Fredrik Tangen ved Markedshøyskolen til NRK.

PRISGRAF: Snittprisene på biler registrert med BU- og DS-skilter rager langt over alle andre bokstavkombinasjoner. Foto: Robert Næss / Nordea

Tre andre som skiller seg ut

Ifølge Næss er det samtidig interessant å merke seg tre andre bokstavkombinasjoner som skiller seg ut med unormalt høye bilpriser, bilenes alder tatt i betraktning: US, BT og ZZ.

Næss har følgende forklaring på dette:

– BT er den forrige bokstavkombinasjonen for Bærum, og følger samme mønster som BU. Prisene på biler med BT-skilt ligger betydelig høyere enn andre biler med samme snittalder (6-8 år). Det samme gjør US og ZZ. US er populært blant dem som importerer noen år gamle amerikanske biler, mens mange som har ønsket seg et «kulere» skilt har lenge valgt ZZ, sier han.



Blant bilene som har en snittalder på under fem år, ser prisoversikten slik ut:

Kombinasjon Gjennomsnittspris Gjennomsnittsalder Trafikkstasjon BU 768.322 3,7 år Asker og Bærum DS 721.145 2,8 år Oslo NH 491.951 3,5 år Skien VJ 476.891 3,8 år Trondheim SX 476.323 3,1 år Bergen KU 455.421 2,0 år Kongsberg YF 452.932 3,3 år Bodø BE 452.543 4,5 år Drøbak HK 439.852 4,2 år Kongsvinger CH 438.667 2,9 år Lillestrøm DR 420.833 4,7 år Oslo RL 420.032 4,7 år Stavanger PR 346.837 4,8 år Kristiansand ZA 323.087 4,7 år Harstad

Kilde til tabell: Finn.no / Robert Næss, Nordea

