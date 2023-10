Snittprisen på ny Tesla har falt 50 prosent

De startet veldig forsiktig i 2009 med bilen som het Tesla Roadster. I 2013 kom så Model S til Norge: Og ti år senere er Tesla med god margin Norges mest solgte bilmerke.

Det er en knallsterk prestasjon. Og også noe flere av konkurrentene neppe i sin villeste fantasi hadde trodd kunne skje. Mange undervurderte den amerikanske elbilprodusenten. Det kan de angre på nå.

Forrige uke leverte Tesla sin bil nummer én million i Europa. Over ti prosent av disse har kommet til Norge. Til sammen er det registrert over 122.000 Teslaer her til lands.

Med denne startet eventyret

STARTEN: Roadster var første bil ut fra Tesla, den har nå blitt et samlerobjekt.

Fulgt planen

Tesla har også fulgt det de kaller sin masterplan. De startet med elektrisk sportsbil til over en million kroner. Til nå å selge prisgunstige biler som Model 3 og Model Y, i store antall.

Utviklingen de siste fem årene har vært enorm. I 2018 var det Model S og Model X som gjaldt. Nå i 2023 har Model 3 og Model Y kommet til. De har bidratt til at den gjennomsnittlige salgsprisen på Teslas biler i Europa har falt med over 50 prosent.

I en pressemelding forklarer Tesla at de fleste av kostnadsreduksjonene deres er er et resultat av stordriftsfordeler, dessuten det de kaller innovative produksjonsteknikker.

SUKSESS: Salget tok av med en gang Model S kom til Norge i 2013. Den var også i flere år Teslas mest solgte bil her hjemme.

13.000 elbilladere

I kombinasjon med lavere priser har Tesla også utvidet Supercharger-nettverket betydelig over hele Europa. Denne veksten mener de har spilt en kritisk rolle i å tilrettelegge for milepælen på én million leveringer, ved å tilby praktiske og effektive ladeløsninger for Tesla-eiere. Mange av laderne har også blitt åpnet opp for andre merker.

Tesla drifter nå over 1.000 stasjoner og 13.000 individuelle Superchargere i Europa, med 99,95 prosent oppetid.

I 12 av deres hovedmarkeder i Europa er over 85 prosent av motorveier og riksveier ikke mer enn 60 minutter fra en Supercharger. Og veksten avtar ikke i 2023. I løpet av årets første tre kvartaler har Tesla åpnet i gjennomsnitt åtte individuelle Superchargere hver dag i Europa.

