Snart klar for Norge: Denne blir billig!

Fiat er ikke det merket som har markert seg sterkest på salgsstatistikken de siste årene. For øyeblikket har de kun én personbil på det norske markedet, den lille elektriske 500e. Bilen har vært på markedet siden 2018, og har blitt registrert i rundt 3.000 eksemplarer her til lands.

Men snart dobler Fiat modellutvalget i Norge. På nyåret dukker nemlig «storesøster» 600e opp. Denne har arvet mye av designuttrykket, men er vesentlig større. Det vil si: Det er fortsatt en kompakt bil i det såkalte B-segmentet, men italienerne drister seg til å kalle den en familiebil.

Broom er blant utvalgte medier som får muligheten til å prøvekjøre bilen i Italia.



Rimelig

600e kommer i to elektriske utgaver, Red og topputgaven La Prima. Startprisen er ventet å ligge på under 30.000 euro i Tyskland og Frankrike, og da er moms inkludert. Det betyr at vi snakker om en bil som forhåpentligvis vil starte på rundt 300.000 kroner i Norge.

Senere kommer den også i ladbar hybrid-utgave, men den blir neppe aktuell for Norge.

FRISKT PUST: Designmessig er det lite å utsette på nye Fiat 600e. Men er du glad i grått, må du lete andre steder.

Hvordan er den å kjøre?

Fiat 600e er ingen avansert bil. Det positive er at den er komfortabel, brukervennlig og lettkjørt.

Bilen har drift på forhjulene, og du kan velge mellom tre forskjellige kjøremoduser, Eco, Normal og Sport.

For å dra nytte av alle de 156 hestekreftene, setter du bilen i Sport-modus. Dette er en liten og lett bil (i elbil-målestokk), og i Sport er den passe kvikk. 0-50 er unnagjort på 4,4 sekunder, 0-100 tar rundt 9. Ingen racerbil altså, men det er heller ikke meningen.

LETTKJØRT: Det tar ikke mange minuttene å finne seg til rette bak rattet i Fiat 600e.

Støydempingen virker å være ganske så bra, i hvert fall på italienske veier med stort sett fin asfalt. Vår testbil har litt vibrasjonsstøy fra plasten i inventaret, uten at dette er veldig sjenerende. De få humpene vi kjører over, takler bilen fint, uten for mye humping og risting.

Rekkevidden er oppgitt til 400 kilometer ved blandet kjøring. Dette er helt i tråd med de øvrige bilene som er bygd på samme plattform, som Opel Mokka, Peugeot 2008 og Citroën ë-C4, for nå nevne noen. Hurtiglading på inntil 100 kW.

Under vår testkjøring ligger forbruket stort sett mellom 1,2 til 1,5 kWt per mil, med mye opp- og nedkjøring i Piemonte-distriktet. Mer nøyaktige målinger av rekkevidde og forbruk tar vi når vi får bilen til test i Norge.

Plass og praktiske løsninger

Hva får du med deg?

600e er 4,17 meter lang. Det er omtrent en halv meter lenger enn 500e. Høyden og bredden er derimot sammenlignbar. Det er med andre ord ingen stor bil, men samtidig er det grei plass til en liten familie. Akselavstanden er nemlig på kurante 256 centimeter, noe som gir et bra innvendig volum.

Bagasjerommet er på 360 liter, som er ganske bra for en såpass liten bil – og faktisk litt større enn på Volkswagen ID.3. Bakluka er også elektrisk på vår testbil.

360 LITER: Her har vi tatt ut gulvplaten i bagasjerommet. Dermed får vi 360 liter til rådighet.

I tillegg har den diverse oppbevaringsrom i kupeen – totalt rundt 15 liter. Særlig i midtkonsollen er det bra med plass.

Baksetene er delt og kan legges ned 40/60, for frakt av gjenstander som ikke får plass i bagasjerommet. Bilen har ikke noen frunk under panseret.

Panoramasoltaket er et stort pluss som øker plassen i høyden og gir godt lysinnslipp.



Livet i baksetet:

Bakseteplassen er imidlertid begrenset. Det er vesentlig trangere her enn i nevnte ID.3 og en annen kompakt nykommer, Smart #1. Begge er imidlertid noen centimetre lengre.

IKKE BESTE BEINPLASSEN: Baksetet passer best for de minste. Her er også to Isofix-fester for barnestoler.

Jeg er 180 centimeter lang, og må sitte med sprikende bein for å få plass i baksetet (med forsetet i posisjon tilpasset meg). To barn på 0-12 år vil helt sikkert trives godt her. Merk imidlertid at baksetet mangler midtarmlene.

Plattformen bilen er bygd på, er tilpasset både helelektrisk og hybrid drivlinje, og gulvet i baksetet er derfor ikke helt flatt. Tre personer bak blir i praksis en for mye, under normale forhold.

Bak rattet:

Foran er situasjonen en annen. Seteputene er riktignok litt smalere og kortere enn på mange litt større biler, men jeg sitter helt greit i de veganske skinnsetene, som forresten er laget av resirkulerte plastflasker. Under taket er det god klaring, og jeg føler ikke at jeg sitter trangt.

GANSKE KOMFORTABELT: Forsetene er laget av resirkulerte plastflasker. Legg merke til Fiat-pregingen i mønsteret.

Førersetet kan justeres elektrisk, og La Prima-versjonen som vi tester har dessuten massasjefunksjon. Det er ikke ofte man finner på biler i denne klassen.

Rattet kan også reguleres i høyde og dybde, og det er ikke vanskelig å finne seg godt til rette før kjøring.

Betjeningsmessig er det meste enkelt, og mye er gjenkjennelig fra andre biler som er bygd på samme lest – som for eksempel Peugeot 2008 og Jeep Avenger.

Midtkonsollen er høy, og gir et klart skille mellom fører- og passasjersetet foran. Girvelgeren er erstattet av knapper i midtkonsollen. Øverst er det en liggende skjerm, ikke blant de største, men stor nok og med trafikksikker plassering.

På skjermen foran rattet får du de de viktigste dataene du trenger under kjøring.

OVERSKTILIG OG GREIT: Førermiljøet

Design:

Utenpå:

Fiat 600e er designmessig definitivt et friskt pust. Den kommer i en rekke freshe farger, og du får faktisk ikke bilen i grått. Vår testbil er rød/oransje og har ellers en frisk styling.

FRISKE FARGER: De som velger Fiat 600e bør være glade i litt farge på tilværelsen.

Som på 500e er frontlyktene formet som øyne. De øvrige linjene i fronten etterligner en smilende munn, og sammen gir dette bilen et veldig sjarmerende uttrykk. Man blir rett og slett i godt humør av designet.

For øvrig er vår testbil utstyrt med 18-tommer hjul, noe som kler bilen godt. Det er en god harmoni mellom hjulene og bilens størrelse. Det ser rett og slett kult ut, synes vi.

Innvendig:

På innsiden har Fiat lagt vekt på det funksjonelle og enkle, også i interiøret. Premium-faktoren må du se langt etter.

Det er for det meste brukt hardplast og etterligninger etter mer eksklusive materialer, omtrent som forventet for biler i budsjettkategorien.

Litt myke polstringer i dørene er det, og de lyse setene med Fiat-mønster er freshe.

Tech-faktor:

Fiat gjør det enkelt for kundene når de velger 600e. De to utgavene kommer nemlig med ganske fyldige utstyrspakker som standard. I praksis skal du bare behøve å velge farge på bilen, sier de.

Det betyr headup-display, 360-graders kamera, trådløs ladeplate, adaptiv cruisekontroll, filskifte- og blindsonevarsel som standard. Og vi har allerede nevnt massasjefunksjonen. Den vil sikkert mange sette pris på.

Skjermen i midtkonsollen måler 10,25 tommer, og støtter både Apple Carplay og Android Auto.

Den elektriske bakluken kan faktisk åpnes med en lett fotbevegelse, noe som øker brukervennligheten betraktelig, når du står der med hendene fulle av poser fra dagligvarebutikken.

PRAKTISK: Skjermen i midtkonsollen er plassert høyt. Det er bra for trafikksikkerheten.

Konklusjon:

Førsteinntrykket av Fiat 600e er i hovedsak positivt. Det er en sjarmerende, kompakt, brukervennlig og temmelig komfortabel bil. For en liten familie seiler den opp som et spennende alternativ.

Særlig spennende blir den hvis den får en lav pris. Skal det bli et salgsvolum å snakke om, er dette en nøkkelfaktor. Særlig mye over 300.000 kroner spørs det om den vil tåle, med den konkurransen vi ser i markedet nå.

Til den prisen får man definitivt mye for pengene, hvis man kan leve med litt enkel materialstandard her og der, og noe begrenset plass i baksetet.

Bilen er forventet til Norge en gang på nyåret. Vi kommer tilbake med flere tester når den blir tilgjengelig her hjemme.

ARTIG BEKJENTSKAP: Det er mye å like ved Fiat 600e. Hvordan den klarer seg mot konkurrentene, avhenger først og fremst av prisen, tror vi.

Fiat 600e La Prima

Motor og ytelser:

· Motor: Elmotor, forhjulsdrift

· Systemeffekt: 156 hk/260 Nm

· 0-100 km/t: 9 sekunder

· Toppfart: 150 km/t

Batteri og rekkevidde:

· Batteripakke: 51 kWt netto

· Maks ladefart: 100 kW

· Rekkevidde: 400 kilometer

Mål, vekt og volum:

· Lengde x bredde x høyde: 417 x 178 x 152 cm

· Bagasjerom: 360 liter

· Vekt: 1.520 kilo

Pris:

Fra: Ikke bestemt

