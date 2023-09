Snart kan disse få billigere bom-passeringer

Varebiler og andre tyngre kjøretøy betaler ofte langt mer enn personbiler når de passerer bomstasjoner. Det kan det snart bli en endring på – for enkelte kjøretøy.

For å stimulere til at flere transportselskaper velger utslippsfrie kjøretøy, har Stortinget nemlig bedt regjeringen om å etablere ordninger som reduserer bompengetakstene for lette elektriske varebiler og tyngre biogasskjøretøy.

Nå melder Samferdselsdepartementet at de har gitt Statens vegvesen i oppdrag å innrette det tekniske systemet AutoPass, slik at det kan innføres fritak eller reduserte takster for disse kjøretøyene.

Ønsker utgiftsfri tungtransport

Tidligere har slik differensiering kun vært innført i enkelte byområder. Det nye nå er at man får et tilpasset system for all offentlig bompengeinnkreving i hele landet.

Dermed har man et grunnlag for at det kan fastsettes fritak eller redusert bompengetakst for disse kjøretøyene, hvis lokale myndigheter åpner for dette, skriver departementet i en pressemelding.

– Dette tiltaket samsvarer godt med regjeringen sitt løfte fra Hurdalsplattformen om å stimulere til utslippsfri tungtransport, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.



Det legges opp til at den tekniske løsningen skal kunne være på plass allerede i midten av oktober i år.

