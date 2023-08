Snart i Norge – knuser konkurrentene på én ting

Norske kjøpere sto i kø da elektriske Hyundai Kona kom til Norge første gang i 2018. Responsen var så stor at importøren så seg nødt til å stenge interesselisten da denne nådde 20.000 kunder. De så da at de virkelig skulle få slite med å skaffe nok biler.

Det ble da også en solid utfordring. Ventetiden ble svært lang og mange kunder måtte rett og slett gi opp og velge noe annet.

Kona utmerket seg særlig ved å gi svært mye rekkevidde for pengene. Samtidig var den stor nok for familier med ikke altfor stort plassbehov.

STARTEN: Her rullet de første eksemplarene av elektriske Hyundai Kona i land i Norge, tilbake i 2018. Da var interessen rundt bilen enorm.

Over 500 kilometer

Nå er det klart for en helt ny generasjon Kona. Vi i Broom skal få teste den første gang om bare noen uker.

Samtidig går Hyundai ut med nyheten om at produksjonen av bilen nå er i gang ved fabrikken deres i Tsjekkia. I løpet av høsten er planen at det skal rulle ut 21.000 eksemplarer. Neste år er målet hele 50.000 biler.

Første generasjon var altså bra på rekkevidde. Nå drar Hyundai på ytterligere, med inntil 514 kilometer.

Long Range-utgaven har en batteripakke på 65,4 kWt, det er denne som gir lengst rekkevidde. Standard Range-versjonen har en batteripakke på 48,4 kWt og en rekkevidde på inntil 377 kilometer, begge etter WLTP-målemetoden.

REKKEVIDDE-VINNER: Nye Hyundai Kona kan bli svært tøff for konkurrentene, du skal virkelig slite med å finne mer rekkevidde for pengene.

Blitt mye større

Long Range har startpris på 387.900 kroner. Etter det Broom erfarer, er dette eneste elbil i markedet til under 400.000 kroner, som har en oppgitt rekkevidde på over 50 mil. Dette er også ventet å bli bestselgeren.

Nye Kona har vokst mye sammenlignet med bilen den erstatter. Den er hele 17,5 centimeter lengre og bagasjerommet har vokst med 134 liter, til 466 liter. Det er mer enn konkurrenter som Volvo XC40 og Ford Mustang Mach-E. Nytt er også en frunk under panseret på 27 liter, til ladekabler og diverse.



Bilen kan også dra henger på inntil 750 kilo, forgjengeren klarte kun 350 kilo.



INTERIØR: Slik ser det ut innvendig, her kjenner vi igjen mye fra de større Ioniq 5 og 6.

Én ting kan skuffe

En spennende ny funksjon er såkalt V2L-støtte (Vehicle to Load). Det innebærer at bilen har strømuttak som kan benyttes til alt fra kaffetrakter til panelovner og belysning på hytta. Du finner en stikkontakt bakerst på midtkonsollen, og via et adapter som kobles på ladeporten i fronten.

En ting vil kanskje skuffe noen potensielle kunder: Ladeeffekten. Den er ikke på mer enn på maks 80 kW. Det er ikke imponerende i forhold til konkurrentene, som oftere og oftere byr på det dobbelte.

Her er også Hyundai langt fremme med Ioniq 5 og Ioniq 6. Begge disse kan ta imot 230-240 kW på det meste ved hurtiglading. Her er altså Kona langt unna.

