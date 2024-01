Det er kaldt i deler av Norge nå – og enda kaldere skal det bli i de neste dagene.

Sibir-kulda skal legge seg over store deler av Sør-Norge, med temperaturer på minus 20 og kaldere. Det vil by på utfordringer for mange bileiere, ikke minst de som har elbil:

– I så kaldt vær må du regne med nær en halvering av rekkevidden på elbilen din, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Krever mer planlegging

NAFs store elbiltester viser at rekkevidden til elbiler reduseres med opptil 36 prosent, selv i moderate vintertemperaturer.

– I vanlige vintertemperaturer mellom null og minus ti grader, viser testene våre at det er lurt å regne med at du kommer 20 til 30 prosent kortere med elbilen enn det du gjør i sommervarmen. Når gradestokken kryper ned til 20 minus og mer, vil rekkeviddetapet bli enda større, sier Sødal.

Skal du ut på langtur med elbilen i den strenge vinterkulda, krever det mer planlegging enn du er vant til fra sommerferien.

KORTERE: NAFs rekkeviddetester på vinteren viser en klar tendens: Elbilene går til dels mye kortere på denne årstiden, enn på sommeren. Det gjelder også når temperaturene langt fra er så lave som nå. Foto: NAF

Hvor fort bør du kjøre?

– Beregn minst ett ladestopp på strekninger du kan kjøre uten å lade om sommeren, råder Sødal.

Brooms Bjørn Eirik Loftås understreker at det er flere ting man selv kan gjøre for å få best mulig rekkevidde:

– Hastighet er nok det viktigste. Elbiler trives best rundt 70 km/t. Øker du til 90 km/t, blir forbruket adskillig høyere. Og 110 på motorveien drar enda mer strøm. Husk også at det går med mer strøm til å varme opp kupéen når det er kaldt. Varme i setene og i rattet er kjempesmart. Da kan du kanskje senke temperaturen en grad eller to, det sparer du rekkevidde på, sier Loftås.

ISKALDT: Hvis bilen din ser slik ut, kan det nok være smart å forvarme før du kjører avgårde. Ellers bruker du veldig mye strøm fra batteriet i starten.

Kan bli mer ladekø

Han har også et annet godt tips:

– Det er å sørge for at bilen er varm før du drar av gårde. Forvarm, mens den er koblet til lader. Da slipper batteriet å gjøre denne jobben med en gang du starter opp. Det kan du spare mye strøm på, sier Loftås.

Vinterkulda kan også føre til at det blir trangere på ladeplassene. Dette skjer av to årsaker: Flere må lade fordi bilen kjører kortere og ladingen går tregere i kulda. Derfor er det nå ekstra viktig å planlegge ladingen. Lad når du kan – ikke når du må: Det er ekstra viktig nå.

5 rekkevidde-råd fra NAF: Kjør i eco-modus: Elbiler har ulike kjøremoduser, og bilen bruker mindre strøm om du velger bilens eco-program. Noen biler har begrensninger på klimaanlegget og andre funksjoner når eco-modus er påskrudd, mens andre kun hjelper deg med å ikke være for hard på gasspedalen. Du bør lære deg hva eco-programmet gjør på din bil. Klimaanlegg: Klimaanlegget er blant funksjonene som trekker mest strøm av komfort-funksjoner. Vi sier ikke at du skal skru av klimaanlegget, for det trenger du for å ha det godt på kjøreturen. Imidlertid er det lurt å være bevisst på hvor varmt du egentlig trenger å ha det. Setevarme og rattvarme krever betydelig mindre strøm enn klimaanlegget. Dekktrykk: Det er viktig å ha riktig trykk i dekkene på bilen din. Da ruller de lettest og strømforbruket blir mindre. Riktig dekktrykk er også viktig for trafikksikkerheten. Med eller uten skiboks: Kjører du med takboks på bilen øker forbruket med rundt 10 prosent. Det er derfor økonomisk og gir elbilen bedre rekkevidde om takboksen kun brukes når du faktisk trenger den, og ikke lar den være permanent på. Kjørerute: Dersom du kan unngå motorvei og heller velge en rute med lavere hastighet, vil du spare strøm.

