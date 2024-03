Snart forsvinner halvparten av modellene deres

Jaguar nå er i gang med en omstilling som er noe av det mest ekstreme vi har sett i bilbransjen på veldig lenge.

Fra å ha ambisjoner om å selge mange biler og bli en utfordrer til de tre tyske premiummerkene Audi, BMW og Mercedes, skal Jaguar fullstendig endre kurs.

Nå skal de rendyrke seg som et luksusmerke, på linje med Bentley. Det betyr også en fullstendig restart av modellutvalget. Alle dagens modeller skal ut. Inn kommer tre nye modeller, den første av dem får vi sannsynligvis se senere i år. Så skal den komme på markedet i 2025.

LAVT SALG: Jaguar XF har fått mye skryt for designet, men bilen har aldri vært i nærheten av det salget Jaguar hadde håpet på. Nå forsvinner den ut.

Bare noen måneder igjen

Samtidig som dette skjer, tar Jaguar også steget over til å bli et rent elbilmerke. De tre nye modellene skal bygges på en helt ny plattform som heter Jaguar Electrified Architecture (JEA).

Dagens modeller skal altså fases ut og nå er det bare noen måneder igjen for tre av dem: Kompakte XE, storbilen XF og sportsbilen F-Type. Etter planen skal de siste eksemplarene av disse rulle av samlebåndet ved fabrikken i Castle Bromwich i Birmingham, i juni.

SLUTTSOLGT: I-Pace ga Jaguar en voldsom opptur i Norge. Nå er den langt på vei sluttsolgt.

Gode rabatter?

Etter det skal Jaguar bare produsere SUV-er: Elektriske I-Pace, pluss E-Pace og F-Pace skal få bli med litt til, før også de forsvinner.

For å unngå helt kollaps i salget, bygger Jaguar nå opp et lager av biler. Planen er at disse skal selges utover i andre halvår av 2024, kanskje også lenger. Da har kjøperne naturlig nok ikke mulighet til å påvirke farge eller utstyr.

Noe sier oss at det fort kan bli gode rabatter å hente her.

SLUTT: Sportsbilen F-Type fases også ut i sommer, de siste eksemplarene ruller etter planen av samlebåndet i juni.

Bremset opp i Norge

Den norske importøren markedsfører fortsatt de tre modellene som snart forsvinner på sin nettside. Men salget av disse har vært minimalt i flere år.

Etter godt salg av elektriske I-Pace de første årene, har også den bremset kraftig opp. Her har det kommet inn en rekke konkurrenter, samtidig som en prislapp fra 951.900 kroner nok bidrar til at mange velger noe annet enn SUV fra Jaguar når de skal ha ny elbil.

