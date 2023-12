De siste årene har det kommet rekordmange nye bilmerker til Norge. De aller fleste av dem er fra Kina.

Slik sett er Cupra et unntak. Også de er nye i Norge, men de kommer ikke fra Kina. Nei, Cupra er spansk og søstermerket til Seat som har relativt lange tradisjoner i Norge.

Cupra startet som spesialmodeller fra Seat. Nå er de et frittstående merke og selger i dag den kompakte elbilbilen Born i Norge.

Andre halvår 2024

Med bare én bilmodell og begrenset salg, er ikke Cupra akkurat merket som gjør mest ut av seg her til lands. Men neste år blir det en dobling av antall modeller. Da kommer nemlig SUV-en Tavascan til Norge.

DOBLING: Ulf Tor Hekneby og importør Harald A. Møller har stor tro på nyheten fra Cupra.

Ulf Tore Hekneby er administrerende direktør i importøren Harald A. Møller AS. I et møte med pressen denne uken, fortalte han at Tavascan sannsynligvis er på plass andre halvår i 2024.

Vokse jevnt og trutt

– Cupra gjør ting annerledes og skal være et utfordrermerke. Vi har ingen forhandlere og selger bilene fra en online-plattform. Ambisjonen er å vokse jevnt og trutt, fortalte Hekneby.

Der Born er søstermodell til blant andre VW ID.3, har Tavascan mye til felles med ID.4 fra Volkswagen og Enyaq fra Skoda. Vi snakker sportslig SUV, med et design som skiller seg betydelig ut fra konsernsøsknene.

Bilen kommer i to utgaver, med drift på bakhjul og alle fire, og batterikapasiteten er på 77 kWt netto. Utgavene har fått navnene Endurance og VZ.

ALENE: Så langt er kompakte Born eneste modell fra Cupra i Norge. Men neste år blir det en endring på dette.

Under 500.000?

Tavascan Endurance får en rekkevidde på inntil 550 kilometer, mens VZ stopper på 520 kilometer.

Toppmodellen VZ svarer til Enyaq RS fra Skoda, og kommer med to elmotorer som til sammen yter 340 hestekrefter. Denne skal klare en akselerasjon fra 0-100 km/t på 5,6 sekunder.

Prisene er foreløpig ikke klare, men vil neppe være veldig forskjellige fra ID.4 og Enyaq. De vil overraske om ikke Tavascan starter under 500.000 kroner.



