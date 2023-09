– Smiler hver gang jeg skal ut og kjøre

Jaguar fikk voldsom oppmerksomhet da de introduserte sin første elbil – I-Pace – i 2018. Navnet Jaguar har alltid hatt ekstra god klang hos bilinteresserte, og her kom det en praktfull modell til priser som over natten ga volumsalg til en forhandlerkjede som før stort sett hadde operert med svært beskjedne antall solgte biler.

De høye salgstallene har riktig nok «gått over», etter hvert som stadig nye og spennende elbiler har rullet inn på markedet, ikke minst fra Kina. Første halvår 2023 ble det registrert 44 nye Jaguar I-Pace i Norge – litt av en overgang etter å ha levert i alt nesten 6.500 i perioden 2018-2022, med smått utrolige 3.079 nye biler i toppåret 2019.

Rommelig

Jaguar Land Rover beskrev selv sin nye elbil som kompakt luksus crossover/SUV da bilen ble lansert. Med de spesielle linjene er kanskje betegnelsen SUV Coupé den aller mest presise.

I-Pace er en rommelig femseter. God bredde sørger for et av klassens beste bakseter, og et bagasjerom er realtivt rommelig, selv om mange har stusset på hvordan Jaguar har regnet seg fram til det offisielle tallet som er på 638 liter.

PLASS: Jaguaren imponerer med bra bagasjerom. Foto: Frank Williksen

Turbulent

To motorer og firehjulsdrift er blant bilens sterkeste sider. Mye krefter og høye ytelser er andre kjennetegn for denne bilen, som har en WLTP-rekkevidde på 480 kilometer.

Over 300 Jaguar I-Pace ligger nå ute på bruktmarkedet, med priser fra 330.000 til ca. 850.000 kroner, avhengig av årsmodell, kjørelengde og tilstand. Særlig i prisnivået fra 400.000 kroner til 500.000 er utvalget av biler stort. I-Pace er dermed ingen billig bruktbil, selv om prisene har gått litt ned så langt i år i et turbulent marked.

VELLYKKET: Også bakfra har bilen et design som sitter godt. Foto: Frank Williksen

Hva mener eierne?

Så er spørsmålet om tidlige årganger av bilen kan sies å være et smart kjøp brukt? For å finne ut litt mer om det, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter «Eierne mener.»

Her har mer enn 11.000 norske bileiere lagt igjen en vurdering av sin bil. Noen med korte kommentarer i tillegg – andre igjen utdyper mye om hvordan eierforholdet har vært.

De aller fleste er veldig godt fornøyde, og bilen oppnår en gjennomsnittskarakter på solide 8,9 av 10 oppnåelige poeng.

Føles som en sportsbil

Det er mange begeistrede eiere som rapporterer om I-Pace:

«Magisk å kjøre og har perfekt balanse mellom sportslighet og komfort.»

«En fantastisk bil både sommer og vinter. Høy komfort og ingen ulyder eller skrangling slik min tidligere elbil hadde.»

«Ligger limt til veien. Lynskarp styring. Flyter av gårde»

«Sannsynligvis den beste bilen jeg har hatt i mitt liv. Har kjørt svært mange.»

«Knallbra bil med supre kjøreegenskaper.»

«Smiler fremdeles hver gang jeg skal ut og kjøre. Uanstrengt, komfortabel og sprek bil.»

«En helt fantastisk kjøreopplevelse. Føles som en sportsbil, beste bilen jeg har kjørt.»

LINJELEKKER: Sett rett fra siden kommer de vakre Jaguar-linjene virkelig til sin rett. Foto: iStock

En skuffelse

Alle er ikke like fornøyde, og for noen har bilen tydeligvis været en skuffelse:

«Lading, app og infotainmentsystem er langt bak andre. Samme med oppdateringer.»

«Ikke for meg. Noen begrensninger var jeg klar over, andre var uventede.»

«Alt i alt ikke den premiumfølelsen som de solgte inn, med stadige problemer. Lading tregere enn selger lovte.»

«Hele bilholdet har vært en skuffelse. Flere ganger på bilberger pga noe som har vist seg å være 12V-problemer. Bremsefeil, både reelle og falske alarmer. Problemer med CCS lading.»

Trivelig innemiljø

Enkelte har tatt seg god tid til å utbrodere erfaringene med bilholdet litt ekstra detaljert – som her:

«Bilen er dyr i innkjøp - foreløpig «gratis i vedlikehold» - kun strøm. Dette vil endre seg. Bilen er IKKE nummer én-bilen. Det er Kia e-Soul, blant annet fordi I-Pace ikke er veldig godt egnet i byen, med trange gater og smale parkeringsplasser. Underholdning og betjening av alt fra ventilasjon til navigasjon er svært lite intuitivt. Dette er et stort MINUS. Lydanlegget er derimot fantastisk - så om du klarer brasene, er det svært trivelig «innemiljø» i bilen!

Trygt

«Svært presis styring, og med luftfjæringen har du svært god kontakt med underlaget. Uovertruffen komfort. Med panoramaglass kan du konversere med alle passasjerer som hjemme - selv om du kjører i 100 km/t.

Ingen overraskelser overhodet - men egenskapene kom først på plass etter programvareoppdateringer. Slik sett var bilen solgt før den var ferdig...

Bilen er laget slik at den «folder seg rundt deg» - på en god måte. Dette er svært bra på sportslig kjøring - og kjennes trygt på langkjøring.

STILIG: I-Pace byr på en elegant og svært funksjonell førerplass. Foto: Frank Williksen

Kortere rekkevidde

«Passasjerene i baksetet har utmerket plass - og eget klimaanlegg, samt alle elektroniske tilkoblinger - også trådløst.

Bilen er dyr i innkjøp (Over 900.000 kroner med søkke og snøre). Men den har hittil ikke kostet noe annet enn strøm, og jeg er nå på tredje året med denne bilen.

Jaguar I-Pace bruker 10-20 prosent mer strøm enn min Kia e-Soul. Kiaen er til gjengjeld utstyrt med drift på to hjul - mot I-Pace med firehjulsdrift. Kiaen har cirka halve motorkraften; 204 mot 400 hk, og da er det klart det må bli slik. Rekkevidden er kortere enn annonsert – og den viser alltid 10 prosent mer optimistisk enn faktisk forbruk. Så det som blir vist, ganger jeg alltid med 0,9 - da blir det korrekt.»

