Slutter å selge bensin- og dieselbiler i Norge

Nå i oktober er det 75 år siden Volkswagen etablerte seg i Norge. Jubileumsåret markeres også med en historisk endring:

Importøren har akkurat gått ut med en nyhet som vekker oppsikt: Nemlig at Volkswagen skal slutte å selge biler med bensin og dieselmotor i vårt markedet.

Om et par måneder selges altså den siste nye, ikke-elektriske personbilmodellen fra merket i Norge.

Over én million biler

– Det fremstår kanskje merkelig å markere milepælen ved å ta modellikoner ut av porteføljen vår, men dette har vært en ambisiøs og viktig satsing over tid. Hensikten har vært å drive frem endringer vi mener er av avgjørende viktighet, sier Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør hos Volkswagen-importør Harald A. Møller AS.

Helt siden 1948 har Harald A. Møller AS importert Volkswagen til Norge, og det hele startet med den ikoniske Bobla. De siste 75 årene har drøye 1.100.000 Volkswagen personbiler funnet veien til norske hjem og garasjer. I løpet av de siste ti årene har Volkswagen personbil importert mer enn 102.000 elbiler til Norge.

VW-sjefen gikk hardt ut mot ladbare hybrider

IKON: Volkswagen Golf har i flere tiår vært en storselger i Norge. Nå er den også siste bil ut av de ikke-elektriske.

Formidabel suksess

Faktisk var 21. oktober også datoen for den første registreringen av en fullelektrisk modell fra Volkswagen i Norge. Det var for nøyaktig ti år siden, i 2013, og Volkswagen Norge feirer derfor to jubileer 21. oktober 2023.

– Elbilutviklingen har frem til nå vært en formidabel suksess. Det skyldes nok både at nordmenn ønsker seg klimavennlige løsninger, et bredt utvalg elbiler i alle segmenter, men også politikernes vilje til å gi gode incentiver. For at utviklingen skal fortsette i riktig retning, må vi sørge for at disse incentivene ikke vannes ut for fort, sier Hekneby, i en pressemelding.

Straks premiere – men kommer ikke til Norge

NYKOMMER: ID.7 er siste elbil ut fra Volkswagen. Den er på mange måter også en erstatter for legendariske Passat.

Avslutter med Golf

Hekneby sier importøren er kompromissløse når de nå fjerner fossilbilene fra Volkswagens personbil-utvalg:

– Som et siste farvel til fossile biler, blir den siste Volkswagen Golf satt i bestilling mot slutten av året. Dette markerer på mange måter slutten på en æra, men også begynnelsen på en ny og viktigere æra der vi i større grad skal være en del av løsningen – og ikke problemet. Vi oppfordrer alle til å vurdere en elbil ved deres neste bilkjøp. Å bytte til elbil er et avgjørende skritt for å redusere individuelle karbonavtrykk og i sum et viktig bidrag til å bekjempe klimaendringer, sier Hekneby.

