I dag har NAF og Motors store rekkeviddetest gått av stabelen. Målet: Å finne ut hvordan 23 av elbilene som selges i Norge klarer seg på vinteren.

Ikke overraskende er fasiten at alle bilene går kortere på vinteren enn den offisielle rekkevidden sin. Noen også betydelig kortere. Flere biler skuffet regelrett i testen. Men så fikk vi også en svært imponerende vinner.

Rekordlavt avvik

Modellen Z fra det temmelig ukjente bilmerket HiPhi tok en skikkelig dobbeltseier. Z gikk lengst av alle bilene i testen, den hadde også minst avvik av alle biler.

HiPhi Z har en offisiell rekkevidde på 555 kilometer. Bilen stoppet ikke før den hadde rullet 522 kilometer. Det er et avvik på bare 5,9 prosent. Og her snakker vi altså vinterforhold hele veien. Ikke sprengkaldt, men temperaturer ned og rundt ti minusgrader i lange perioder.

Vi er vant til at Tesla stikker av med seieren i rekkeviddetester. Det lå også an til det med Model 3 som stilte med en rekkevidde på 74 kilometer mer enn HiPhi Z. Men ute på norske vinterveier imponerte ikke Model 3 denne gangen. Den endte på 441 kilometer, hele 81 bak HiPhi.

Dette ble bilen som stoppet aller først

BLIKKFANG: HiPhi Z er en bil som virkelig vekker oppsikt. Men her handler det altså ikke bare om design...

Koster 1,1 millioner

Z er en luksuriøs sedan med coupé-linjer. Produsenten omtaler den som en Grand Tourer, og legger særlig vekt på de sportslige egenskapene.



Denne kommer som fem- og fireseter, og har drift på alle fire hjul. Hele 672 hestekrefter sørger for at sprinten fra 0-100 km/t er unnagjort på 3,8 sekunder.

Prisen er på rundt 1,1 millioner kroner. Noen billigbil er dette altså ikke. HiPhi har også hatt en litt trøblete start i Norge, med flere utsettelser. Så langt har de registrert bare et fåtalls biler. Derfor smaker nok denne seieren ekstra godt.

Toyota ville ikke være med i NAFs rekkeviddetest



AVVIK: VWs nye store elbil ID,7 imponerte ikke veldig i testen, den fikk største avvik av alle mellom reell og offisiell rekkevidde.

VW med størst avvik

Rekkevidde-avvik på 5,9 prosent setter HiPhi i en særstilling i denne testen. Flere biler havnet så på et avvik mellom 12 og 14 prosent: Blant dem er Nio ET5 Touring (som gikk nest lengst av alle biler) og konsernbror EL6. Her finner vi også Xpeng G9, Kia EV9, BMW i5 og Lotus Eletre.

Høyest avvik av alle hadde for øvrig Volkswagen ID.7. Den offisielle rekkevidden på Volkswagens nye storbil er på over 600 kilometer. I denne testen klarte den ikke mer enn 414 kilometer. Det betyr et avvik på hele 31,9 prosent.

Livesenter: Her kan du se alle oppdateringene våre fra testen

Hovedresultater fra rekkeviddetesten:

Topp 3 rekkevidde budsjettbiler

MG4 Trophy Extended Range: 400 kilometer (differanse WLTP: minus 23,2 prosent)

BYD Dolphin: 339 kilometer (differanse WLTP: minus 20,6 prosent )

Peugeot e-308: 297 kilometer (differanse WLTP: minus 27,4 prosent )

Topp 3 rekkevidde familiebiler

Nio EL6: 456 kilometer (differanse WLTP: minus 13,8 prosent )

Xpeng G9: 452 kilometer (differanse WLTP: minus 13,1 prosent )

Kia EV9: 442 kilometer (differanse WLTP: minus 12,5 prosent )

Topp 3 rekkevidde mellomklasse-biler

Nio ET5 Touring: 481 kilometer (differanse WLTP: minus 14 prosent )

Hyundai Ioniq 6: 468 kilometer (differanse WLTP: minus 23,8 prosent )

BMW i5: 444 kilometer (differanse WLTP: minus 12,2 prosent )

Topp 3 rekkevidde premium-biler

HiPhi Z: 522 kilometer (differanse WLTP: minus 5,9 prosent )

Lotus Eletre: 465 kilometer (differanse WLTP: minus 12,3 prosent )

BMW i5: 444 kilometer (differanse WLTP: minus 12,2 prosent )

Du kan lese mer om testen på https://nye.naf.no/elbil/elprix

Video: HiPhi Z imponerte mange underveis på testen