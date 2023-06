Slo alle – satte ny rekord

I går kjørte NAF og Motor hele 32 elbiler på rekkeviddetest. I forkant var et av spenningsmomentene om vi ville få en helt ny rekkevidderekord. Bilen som lå best an for å klare det var Tesla Model S Long Range.

Den gamle rekorden tilhørte Tesla Model 3 og ble satt i 2021. Vi kan like godt røpe det med én gang: Den ble slått:

Model S endte på 672 kilometer. Det er 18 kilometer lenger enn det Model 3 klarte.

Har økt mye

– Det kommer konkurrenter med god rekkevidde, men Tesla holder stand på rekkeviddetronen, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Han legger til:

– Været var strålende, men siden temperaturen var under 20 grader store deler av dagen og det stedvis blåste en del, var det mange biler som stoppet før de nådde den oppgitte rekkevidden. Vær og vind påvirker bilenes rekkevidde også om sommeren, sier Sødal, i en pressemelding.

Rekkevidden på elbil-nyhetene har økt år for år. Siden NAF og Motor startet med sine elbiltester vinteren 2020, har gjennomsnittsrekkevidden blant testbilene økt med 130 kilometer. Sommeren 2020 gikk også Tesla S lengst. Da kjørte den 645 kilometer. Den oppgraderte versjonen som var med i år, gikk nesten tre mil lenger.

REALISTISK: NAF og Motor har med seg bergingsbiler ut på test. Dermed kan de også kjøre til bilene er helt tomme for strøm.

Over 800 kilometer

Resultatene fra NAF og Motors tester viser at langt flere elbiler går over 500 kilometer nå enn under sommertesten i 2020. Sommeren for tre år siden var det seks biler som kjørte over 500 kilometer. I dagens rekkeviddetest kjørte hele 15 av testbilene lenger enn 500 kilometer.

– Dette viser at teknologiutviklingen går raskt. Vi forventer at dette fortsetter og at vi i neste test har med biler med over 800 kilometer rekkevidde, sier NAF-rådgiveren.

Bilkjøperne trenger ikke å stirre seg blinde på rekkevidde. Det kan være vel så viktig hvor raskt elbilen du vurdere kan lade. Derfor tester NAF og Motor ladehastigheten til elbilene også.

SLUTT: Flere biler fikk det tøft i testen. Jeep Avenger er blant dem som gikk litt kortere enn den offisielle rekkevidden.

Hovedresultater fra rekkeviddetesten

Topp 3 rekkevidde budsjettbiler

BYD Han: 452 kilometer (differanse WLTP: -15,2 %) MG4: 439,6 kilometer (differanse WLTP: + 1,2 %) JAC e-JS4: 400 kilometer (differanse WLTP: - 8,2 %)

Topp 3 rekkevidde familiebiler

Tesla Model S: 672 kilometer (differanse WLTP: + 5,7 %) Xpeng G9: 587,8 kilometer (differanse WLTP: + 11,6 %) BMW i7: 580,7 kilometer (differanse WLTP: - 2,2 %)

Topp 3 rekkevidde mellomklasse-biler

Polestar 2: 601,7 kilometer (differanse WLTP: -2,2%) NIO ET7: 589 kilometer (differanse WLTP: differanse +1,2 %) Nissan Ariya: 580,8 kilometer (differanse WLTP: +8,3 %)

Topp 3 rekkevidde premium-biler

Tesla Model S LR: 672 kilometer (differanse WLTP: 5,7 %) NIO ET7: 589 kilometer (differanse WLTP: +1,2%) BMW i7: 580,7 kilometer (differanse WLTP: - 2,2 %)

