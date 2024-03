Sliter tungt – stenger fabrikken i seks uker

Målsetningen deres er ikke akkurat snau: Fisker har sagt at de skal revolusjonere bilindustrien, gjennom å lage bærekraftige elbiler som også appellerer til følelsene hos kjøperne.

Bak satsingen står danske Henrik Fisker. Den elektriske SUV-en Ocean markerer hans andre forsøk på å bygge seg opp som bilprodusent. Det første endte i konkurs i 2013.

Det ser ikke veldig lyst ut nå heller. I forrige uke ble det kjent at Fisker skal ha engasjert rådgivere og advokater som skal hjelpe selskapet med en såkalt konkursbeskyttelse. I praksis å kjøpe seg tid, for å finne måter å drive selskapet videre på.

Tapte nesten fem milliarder

Dette kom etter at det ble kjent at Fisker tapte nesten 4,9 milliarder norske kroner i fjerde kvartal i fjor Aksjekursen stupte da tallene ble lagt fram.

Nå har Fisker akkurat sendt ut en pressemelding der de informerer at de har klart å skaffe ny kapital. Det skal være snakk om opp til rundt 1,5 milliarder kroner. Samtidig har selskapet latt være å betale avdrag på gjeld, som forfalt forrige uke.

TØFT: Elbilen Ocean har vakt stor oppsikt, men har også fått en svært tøff start. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP Photo/NTB.)

4.700 biler på lager

Fisker har hatt store problemer med å få opp salget. Nå forteller de at de ikke har levert ut mer enn 1.300 biler så langt i 2024. Samtidig skal selskapet ha en lagerbeholdning på 4.700 usolgte biler. Hva disse egentlig er verdt slik situasjonen nå er for selskapet, er vanskelig å fastslå.

Fisker forteller at de fortsatt er i dialog med en stor bilprodusent, med tanke på å få til et samarbeid. Konkret skal det være snakk om Nissan. De vil eventuelt kunne få tilgang på plattform og teknologi som Fisker har utviklet for en ny pickup. Det har også vært spekulert i at Nissan kan produsere biler for Fisker, i USA.

I NORGE: De første eksemplarene av Fisker Ocean kom til Norge i fjor, men salget har på ingen måte tatt av.

Seks ukers pause

Til nå har Fisker fått bygget bilene sine av Magna Steyr i Østerrike. Men her har produksjonen nå stoppet opp.

Ifølge pressemeldingen fra Fisker skal de ha en seks ukers lang produksjonspause, mens de kartlegger selskapets muligheter videre.

