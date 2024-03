Første gang danske Henrik Fisker forsøkte seg med eget bilmerke, endte det i konkurs. Det var tilbake i 2013.

Nå har han gjort comeback, i første omgang med elbilen Fisker Ocean som ble lansert på det norske markedet i fjor.

Men alt går absolutt ikke på skinner for dette comebacket. Fisker har hatt store problemer med å få opp produksjonen av den elektriske SUV-en . Samtidig florerer det med rapporter fra frustrerte kjøpere, som opplever mye feil og problemer med bilene sine.

Tapte nesten fem milliarder

I forrige uke la Fisker fram regnskapstallene sine for fjerde kvartal 2023. Det var ikke gode nyheter.

Fisker fikk nemlig et underskudd på hele 463 millioner dollar dette kvartalet, det tilsvarer nesten 4,9 milliarder norske kroner. Aksjekursen stupte da tallene ble lagt fram.

Nå skriver amerikanske medier at Fisker har startet forberedelsene mot en eventuell konkurs. De skal ha engasjert rådgivere og advokater som skal hjelpe selskapet med en såkalt konkursbeskyttelse. I praksis å kjøpe seg tid, for å finne måter å drive selskapet videre på.

COMEBACK: Danske Henrik Fisker har forsøkt seg to ganger med eget bilmerke. Det endte med konkurs tilbake i 2013, nå er selskapet hans i hardt vær igjen. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP/NTB

Avhengig av hjelp

Fisker har så langt ikke kommentert denne utviklingen. Men aksjekursen falt ytterligere etter at dette ble kjent.

Da minustallene fra fjerde kvartal i fjor ble kjent, la ikke Henrik Fisker skjul på at selskapet er avhengig av hjelp for å kunne overleve.

– Fisker er i forhandlinger med en stor bilprodusent. Dette kan inkludere en investering i Fisker, samarbeid om en eller flere elbil-plattformer og produksjon i Nord-Amerika, sa Fisker i en uttalelse etter at kvartalstallene ble lagt fram.

I NORGE: Det ruller 326 eksemplarer av Fisker Ocean på norske veier. Salget har startet trått her hjemme.

Forhandlingene stoppet opp?

Denne bilprodusenten skal ifølge flere kilder være Nissan. Angivelig var de villige til å investere rundt fire milliarder kroner i Fisker. Tilbake skulle de blant annet få tilgang til plattformen Fisker har utviklet for pickupen Alaska. Dette åpnet også muligheter for at Nissan kunne produsere bilen ved en av sine fabrikker.

Det som nå skjer, tolkes imidlertid som om disse forhandlingene har stoppet opp og tiden dermed er i ferd med å renne ut for Fisker.

Noe slikt er heller ikke uvanlig, når selskaper kommer i en så vanskelig situasjon som den Fisker er i. Potensielle samarbeidspartnere vet da at de har gode kort på hånden, det kan de naturligvis utnytte til sin fordel.

SLITT: Fisker Ocean har fått mye skryt for design og kule løsninger. Men selskapet har slitt tungt med å få opp produksjonen av bilen.

Levert 326 biler i Norge

Fisker etablerte seg igjen her i Norge i fjor. Salget har imidlertid gått alt annet enn strykende. Ifølge nettsiden Elbilstatistikk er det ikke registrert mer enn 326 eksemplarer av Fisker Ocean så langt i Norge, bare 25 av disse i år.

Så langt er Fisker representert ett sted i Norge: Fisker Norway holder til på et industriområde i Vestby, sør for Oslo. Da Broom var innom for noen uker siden, sto det en god bunke Ocean utenfor, det var også potensielle kunder innom som prøvekjørte bilen.

