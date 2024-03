Som bileier er det én ting du definitivt ikke må glemme: Forsikring. Alle biler som kjører på norske veier må minimum ha ansvarsforsikring. Hvis du slurver her, kan det få enorme økonomiske konsekvenser.

Men hva er egentlig en ansvarsforsikring, og hvilke andre valg har du? Og hvordan skal du finne det beste forsikringsselskapet til ditt behov og lommebok? Les videre, så får du svar.

Hva er ansvarsforsikring?

Vi starter med det mest grunnleggende: Ansvarsforsikringen. Denne forsikringen dekker skader der bilen din «har skylda», for eksempel på andre kjøretøy, bygninger eller folk.

I verste fall kan slike skader beløpe seg til millionbeløp, og derfor er det uhyre viktig at man har denne forsikringen. Uten den kunne man ellers risikert å bli gjeldsslave på livstid.

Ansvarsforsikring er altså regnet som et absolutt minimum av forsikring. Allerede når du henter bilen, må du ha minst ha denne forsikringen klar.

Hva er delkasko?

Som et tillegg til ansvarsforsikring, kan du tegne såkalt delkasko. Da får du en forsikring som også dekker mindre skader og tyveri fra eget kjøretøy. Glasskader og skader forårsaket av brann, er typiske eksempler på hva delkasko-forsikringen dekker.

Ofte er også veihjelp inkludert i slike avtaler, men det kan være variasjoner fra selskap til selskap.

Er det snakk om en eldre bruktbil der det meste av verditapet allerede har skjedd, kan dette være en fornuftig forsikring.

Hva er full kasko?

Hvis du har kjøpt en nyere bruktbil, er det vanlig å ha full kaskoforsikring på kjøretøyet. Da dekker forsikringen også skader på egen bil, for eksempel i kollisjoner. Slike reparasjoner blir fort veldig dyrt å reparere, og uten full kasko kan fort hele bilens verdi gå tapt. Med kasko slipper man unna med en egenandel på noen få tusenlapper.

Hvis bilen er noen år gammel og ikke så mye verdt lenger, kan man vurdere å droppe full kasko og tegne delkasko i stedet. Da sparer man fort flere tusen kroner i forsikringspremie i året.

Mange forsikringsselskapet tilbyr også et ekstra lag på kaskoforsikringen, ofte omtalt som «superforsikring». Denne inneholder ofte gratis leiebil under reparasjon, og i noen tilfeller også mekaniske skader på motor, girkasse og lignende.

KOSTBART: Er det store skader på kjøretøyet, kan det ofte koste flere hundre tusen å reparere. I verste fall blir bilen kondemnert. Har du kaskoforsikring, vil du normalt få utbetalt en sum tilsvarende bilens verdi, minus en egenandel.

Hva betyr bonus på bilforsikringen?

Kjører du skadefritt år etter år, blir du belønnet med rabatter på bilforsikringen. Dette kalles bonus. Høy bonus gir lavere pris på forsikringen.

Flere forsikringsselskaper opererer med såkalt startbonus, for eksempel på 50 eller 60 prosent. Og så kan du jobbe deg opp mot 75 eller 80 prosent bonus etter et visst antall år.

Som regel taper du bonus ved skade, typisk 10 prosent. Det betyr at forsikringen blir noe dyrere i et visst antall måneder framover. Enkelte forsikringsselskaper tilbyr dessuten en såkalt «bonusgave», som vanligvis betyr at du ikke taper bonus ved første skade.

Hvilket forsikringsselskap skal jeg velge?

Kjøper du bilen fra en forhandler, hender det at du får en «prøvemåned» i et selskap forhandleren samarbeider med. Det gir deg tid til å undersøke flere forsikringsselskaper før du gjør en lengre avtale.



Du bør også gjøre deg opp en mening om hvor mange kilometer du kommer til å kjøre det neste året. Kjører du mye, må du belage deg på å betale mer enn om du kjører lite. Prisene er ofte basert på om du kjører inntil 8.000 kilometer i året, inntil 12.000 kilometer og så videre.

Husk at det også kan være store variasjoner i priser mellom forsikringsselskapene. Du bør derfor undersøke pris og vilkår hos flere aktører før du tegner avtale. Finansportalen har en tjeneste som gjør det enkelt å sammenligne prisene.

Det kan imidlertid være lurt å lese forsikringsvilkårene godt. Finner du et tilbud som er svært mye bedre enn de andre, er det gjerne en grunn til det – så få med deg alt med liten skrift før du signerer.

Husk også at ingen priser er hogd i stein. Hvis du er forsikret og finner et bedre tilbud et annet sted, bør du ta en telefon til selskapet ditt, for å høre om de kan matche prisen. De er som regel opptatt av å ta godt vare på gode kunder.

Og til slutt: Samler du flere forsikringer i ett selskap, er det også mange som tilbyr deg samlerabatter. Du kan også få rabatter dersom du er medlem av en yrkesorganisasjon, NAF eller andre forbund og foreninger – så det bør du også sjekke ut før du signerer forsikringspapirene.

