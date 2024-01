Temperaturer ned mot 30 kuldegrader er sjeldent der befolkningstettheten er størst i Norge. Men denne vinteren har det skjedd flere ganger, og fortsatt er det lenge igjen før det er slutt på kuldegradene for denne gang.

Det skaper naturligvis utfordringer for bileierne, og særlig historier om kraftig redusert rekkevidde for elbiler har preget mange nettdebatter den siste tiden.

Så hvordan klarer Årets bil i Europa 2023 seg under slike forhold? Vi fikk en toppspekket utgave av Jeep Avenger til test, akkurat da temperaturene sank til vinterens foreløpige bunnivå.

Dette er en korttest. Full test av Avenger finner du her.

Dette får du

Jeep Avenger er en kompakt og rimelig SUV. Bilen dukket opp i Norge i høst, og foreløpig er det ikke registrert mer enn knappe 200 eksemplarer. Det er langt unna målet om rundt 1.000 eksemplarer før nyttår, som ble annonsert av den norske importøren i fjor vår.

Bilen byr på en barsk design og høy bakkeklaring, i god Jeep-ånd. Den kommer imidlertid kun med drift på forhjul, og rekkevidden på rundt 40 mil på en godværsdag, er litt bak de beste i klassen.

Til gjengjeld er prisen lav; den starter på rundt 350.000 kroner. Vårt testeksemplarer koster 400.000 kroner, og har rubb og rake av utstyr som er tilgjengelig for modellen.

Legenden blir ny – men kommer ikke til Norge



Her har vi samlet noen eksteriør- og interiørbilder. Artikkelen fortsetter.

TEST: Vi har testet Jeep Avenger i norsk sprengkulde

Hvordan fungerer det i 28 kuldegrader?

Allerede dagen etter at vi fikk bilen til test, krøp temperaturen ned mot 28 kuldegrader. Oppstart av en helt nediset og iskald bil var imidlertid helt uproblematisk. Det var ingenting som tydet på at bilen hadde noe som helst utfordring med kulda.

Vi ble dessuten meget positivt overrasket over at klimaanlegget raskt sørget for god lunk i kupeen, uten noen form for forvarming. Men nettopp forvarming kan være en meget god idé, for det går ganske mye strøm med når en iskald kupé skal varmes opp.

Varme i setene kjente vi også temmelig raskt. Dette krever for øvrig langt mindre energi enn klimaanlegget, og kan kompensere for en litt kjølig kupé dersom du ønsker lengst mulig rekkevidde.

At bilen ikke kommer med mulighet for rattvarme, er samtidig et stort savn på slike dager. Det bør Stellantis få på plass i en eventuell revisjon av Avenger.

Dette er ikke bare en bil – det er en livsstil



NO PROBLEM: 28 kuldegrader og helt nedfrosset bil, var ikke noen utfordring for Jeep Avenger. Men vær obs på redusert vinterrekkevidde.

Når det gjelder rekkevidde, skal vi gjøre en lang historie kort: Etter tre turer på til sammen 98 kilometer, hver gang uten forvarming av kupéen og med utetemperaturer på mellom 20 og 27 kuldegrader, var kapasiteten redusert fra 98 til 24 prosent. Rundt 70 av kilometerne ble riktignok foretatt på motorvei, men da stort sett i redusert hastighet i forhold til fartsgrensen.

Under slike forhold og med vårt bruksmønster, reduseres altså rekkevidden brutalt. Med litt planlegging, særlig gjennom forvarming og ved å sørge for at bilen er ferdig oppladet rett før avreise, kan rekkeviddetapet reduseres.

Samtidig illustrerer dette noe av utfordringen med biler med små batteripakker: På de kaldeste dagene blir rekkevidden raskt veldig kort, særlig med mye småkjøring fra kaldt batteri.

Da vi skulle returnere bilen hadde temperaturen steget til nærmere null grader, og da var forbruket heldigvis langt lavere. Erfaringsmessig er reduksjonen ganske i tråd med hva man kan forvente av andre, tilsvarende elbiler.

Bilen for deg hvis:

Du ønsker en brukervennlig, barsk og godt utstyrt kompakt-SUV med god bakkeklaring til en rimelig penge.

Ikke bilen for deg hvis:

Du trenger lang vinterrekkevidde, firehjulsdrift, god bakseteplass, liker varme i rattet og ønsker en bil som kan dra henger.

Henrik (20) kjøpte drømmebilen: – Mange blir overrasket



Konklusjon

Jeep Avenger har kommet inn som et friskt pust i en klasse der konkurransen allerede er beintøff. Den er brukervennlig, barsk og rimelig, noe som er viktig for mange.

Ironisk nok på en Jeep, er ikke terrengegenskapene bilens styrke. Mange nordmenn vil nok savne firehjulsdrift, selv om altså bakkeklaringen på Avenger er blant de beste i klassen.

Vinterrekkevidde og mangel på varme i ratt er også ankepunkter, men alt i alt får du både mye bil og utstyr for en relativt rimelig penge hvis du velger Avenger.

Få også med deg videogjennomgangen øverst.

Her finner du full test av Jeep Avenger

Jeep Avenger Effekt og ytelser: Motor: Elektrisk

Effekt: 156 hk / 260 Nm

0-100 km/t: 9 sekunder

Toppfart: 150 km/t Batteri, lading og forbruk: Batteri: 54 kWt

Rekkevidde: 400 kilometer

Forbruk: 15,6 -15,7 kWt

Hurtiglading: 100 kW

Ombordlader: 11 / 22 kW Mål og vekt: Lengde x bredde x høyde: 408 x 177 x 152 cm

Bagasjerom: 355 / 1.250 liter

Hengervekt: Ikke mulig

Taklast: 50 kg

Vekt: 1.536 kg Pris: Fra: 349.000 kroner

Slik gikk det med Avenger i sommerens store rekkeviddetest: