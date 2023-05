Slik solgte de inn denne bilen – for 45 år siden

Dagens bilreklamer handler mest om batterikapasitet, rekkevidde og lading. Med andre ord elbil. I tillegg er det sterkt fokus på sikkerhet – og det er mye fokus på konkret informasjon. Forsiktigheten med superlativer er veldig synlig.

Det var annerledes før. Om vi går tilbake til 1960- og 1970-tallet, var tonen en helt annen, og mye løsere i snippen. Broom har sett litt på hva som preget bilreklame den gangen, og kan slå fast at forskjellen på bilreklame da og nå er enorm.

Hvordan så bilannonser ut for eksempelvis 45 år siden? For å få svar på dette, har vi funnet en 2-siders ukebladannonse (Alle Menn) for 1978-modellen av Saab 99.

DESIGN: Saab-bilene hadde et særpreg som gjorde dem lette å kjenne igjen overalt. Foto: Brosjyre

«Bare Saab er det»

Saab gikk konkurs i 2011/2012 – men var en gang i tiden et merke å regne med på det norske markedet. De hadde en sterk anseelse hos norske bilkunder, og var – som annonsen påpeker – spesielt anerkjent som en utmerket vinterbil: «I et vinterland som Norge burde alle biler være forhjulsdrevne og utstyrt med oppvarmet førersete» innledet annonse-overskriften på venstre side, og fullførte med «Bare Saab er det» på den høyre siden.

Det er en stor annonse, med mye tekst. Mye plass er brukt til å gå i detaljer omkring hovedpoengene i tittelen, hør bare her: «Saab 99 har forhjulsdriftens mange fordeler på vinterføre.»

KOMBI: Saab 99 kom også som kombikupé. Foto: Saab

Lunt og avslappet

«En forhjulsdrevet bil trekkes gjennom svingene, og man styrer med de hjulene som driver bilen. I en Saab 99 er 60 prosent av vekten over forhjulene, derfor drar den seg opp bakker, tar seg frem i løssnø og holder stø kurs der andre slenger med bakenden.»

Langt fra alle biler hadde oppvarmet førersete på slutten av 1970-tallet. Det hadde Saab 99, og dette var også et poeng som ble utnyttet til det fulle: «Førersetet oppvarmes straks man setter seg. Oppvarmingen av førerstolen i Saab 99 GL skjer automatisk når tenningen settes på ved temperaturer under +14 grader Celsius, og kobles ut ved behagelige +27 grader Celsius. De sitter lunt og avslappet uansett utetemperatur,» får leseren vite.

TØFFING: Passe småsint frontuttrykk. Foto: Brosjyre

Kreativitet

God innvendig plass var et viktig poeng også for Saab 99 i 1978, slik det er det for familiebiler flest i dag. Her kunne importøren fortelle at det var bare å «Slå ned baksetet og laste inn 1100 liter bagasje. Et par enkle håndgrep, så har De 180 cm plant lastegulv i Saab 99. De har med andre ord en hel liten varevogn i reserve, men kjører til daglig rundt i en elegant 5-seter.»

Dette var faktisk et viktig argument for bilen, for nedfellbart baksete i en vanlig personbil den gangen, var ganske uvanlig. På den annen side var Saab ofte tidlig ute med smarte og praktiske løsninger. Den lille bilprodusenten i Trollhättan var kjent for kreativitet og fremsynt tenkning.

SIKKERHET: Høye forseterygger med integrerte hodestøtter var blant sikkerhetsdetaljene i Saab. 99. Foto: Brosjyre

Bedre nærlys

Legg også merke tiltaleformen i annonsen. Her er det ingen dus-antydning, leseren tiltales formelt med «De», selv såpass sent på 1970-tallet.

Saab-importøren var tydelig bevisst på at norske bilkjøpere var blitt stadig mer opptatt av sikkerhet. Dette var også en logisk følge av skrekk-tallene fra trafikkulykker tidlig i 1970-årene, med over 500 omkomne på norske veier som en dyster rekord det verste året.

Derfor understreket Saab Norge at «Gode vinteregenskaper betyr også øket sikkerhet». Forklaringen fulgte: «Saab 99 er utstyrt for å unngå trafikkens mange farer. Store vindusflater med effektivt defrosteranlegg gir god sikt til alle kanter. Halogenlysene gir opptil 50% bedre nærlys og frontlysviskere med spylere betyr trygg forbikjøring i vinterslapset.»

UENDRET: Slik så dashbordet ut - lenge... Foto: Brosjyre

Ikke veldig imponerende

«Forhjulsdrift, bred sporvidde, lett presis tanntangstyring og en akselerasjonssterk motor på 100 – 108 hk DIN gir god kontroll selv under vanskelige føreforhold,» får vi vite.

Nå ja. I hvilken grad frontlysviskere med spylere rett og slett betydde trygg forbikjøring, kan det saktens funderes litt over – og akselerasjonssterk? Med den største motoren med 108 hk tok det 13 sekunder å nå 100 km/t fra null. Så veldig imponerende var det med andre ord ikke...

Blant de beste – da...

Det kanskje største kvantespranget fra 1978 til i dag, kommer når annonsen begir seg inn på passiv sikkerhet: «Skulle uhellet være ute er De godt beskyttet. Karosseriet er helsveiset og selvbærende med støtabsorberende front- og hekkparti, og dørene er forsterket med stålprofiler. Solid innvendig polstring, rullebelter og høy stolrygg med fast nakkestøtte betyr også ekstra sikkerhet.»

Sørgelig utilstrekkelig ut fra dagens krav og standard – men blant de aller beste på sin tid. Snakk om utvikling!

SKIVER: Saab 99 hadde skivebremser på alle fire hjul i 1978. Foto: Brosjyre

Gode råd

Saab Norge la også stor vekt på hvilket økonomisk smart bilkjøp en Saab 99 var «for alle som tenker fremover. Først når driftsutgiftene er lagt til, og bruktbilprisen trukket fra, vet De hva bilen egentlig koster Dem. Velger De Saab 99 får De en gjennomtenkt og robust bruksbil utført i solid svensk håndverkskvalitet. Det betyr både mindre vedlikeholdskostnader, lang levetid og derved høy bruktbilpris. En detalj som den solide bulkefrie støtfangeren sparer Dem også for småskrammer norske bilister daglig utsettes for.

Når så bensinforbruket ligger på under literen pr. mil, vet De at Saab 99 er en fornuftig bilinvestering,» avsluttet Saab Norge – og inviterte leserne til å bestille «Gratis 8-siders avis med gode råd for bedre vinterkjøring.»

