Slik skulle de lære oss å sitte riktig

Hos Volvo har sikkerhet vært et hovedfokus så langt tilbake jeg kan huske. Dette har også vært godt synlig i markedsføringen – for å si det forsiktig. Allerede på 1960-tallet var dette et tema i bilannonsene for eksempelvis PV og Amazon.

Fabrikken på Torslanda i Gøteborg gikk litt sine egne veier i markedsføringen og brukte plass på mest mulig konkret informasjon – mens bilannonser generelt på den tiden var sterkt preget av mer eller mindre svulstige og udokumenterte påstander...

Den perfekte kjørestilling

Hva var vel da mer naturlig enn at nettopp Volvo satte søkelys på setene – og hvilken innflytelse de har på sikkerheten? Det gjorde de allerede i en helsides annonse i Motortidende nr. 4 i 1962. Tittelen var talende: «Sitter De riktig i bilen?»

«De», ja - for på den tiden var man nøye med tiltaleformene. I bilannonser på 1960-tallet og de første årene etter 1970 var det veldig sjelden noe «du» å se – tiltaleformen var selvsagt De, med stor D...

Nettopp sikkerheten er nevnt allerede i første avsnitt: «Kjørestillingen i en bil er mer enn et spørsmål om bekvemmelighet. Sitter man feil, blir man trett og irritert - og det påvirker også sikkerheten. Derfor har Volvo lagt ned et stort arbeide for å skape den perfekte kjørestilling,» blir det fastslått.

Dette skal bli en av verdens sikreste biler



Volvo erfarte tidlig at sittestillingen kunne ha mye å si for hvordan det gikk med fører og passasjerer hvis ulykken var ute.

Spenntak

Volvo påpeker videre hvor viktig utformingen av setene er: «Ettersom forskjellige førere har ulike kroppsmål, må stolen være stillbar både når det gjelder ryggvinkel og avstanden til pedalene. Stopningen skal være passe hard og gi kroppen støtte på de riktige steder.

Setet bør være så høyt og strekke seg så langt fremover at det gir lårene støtte. Både setet og ryggen bør være skålformet, så det ikke blir nødvendig for kjøreren å ta spenntak i siden for å motvirke sentrifugalkraften i svingene. Slik støtte i siden får føreren bare i de tilfeller hvor førersetet står alene.»

Jobber for at kvinner skal ha det like trygt i bilen som menn



RIKTIG: Annonsen mente også mye om hvordan ratt, pedaler og andre betjeningsorganer skulle være plassert. Foto: Annonse

Selv med sikkerhetsbeltet på

Det siste henviser til benkesete, som var vanlig som forseter i veldig mange bilmodeller på denne tiden.

Volvo hadde også flere innspill om selve setets utforming og konstruksjon: «Setets fjæring og dempende evne må være godt avpasset bilens fjæring.

Den plass kjøreren rår over, er også av stor betydning. Det bør være god plass til venstre fot ved siden av pedalene. Pedalenes plassering og avstanden mellom dem må også være riktig. Håndbrems og de øvrige manøvreringsorganer bør være slik plassert at man ikke har noen vanskelighet med å få tak i dem, selv når man har på sikkerhetsbeltet.

Dette gjør de minst en gang - hver dag

1978: Volvo-sete fra en 343 i 1978. Foto: Volvo

Bratte ratt

Kravet til god plass bør også omfatte avstanden mellom kjørerens kne og instrumentbordets underkant, som av sikkerhetshensyn bør være helt slett.

Rattet i personbilen bør være plassert nokså loddrett,» understreker Volvo i annonsen, og forklarer det siste med at forskjellen i avstand mellom rattets overkant og underkanten bør være så kort som mulig – siden denne representerer avstanden for armenes strekk- og bøyninger. «Jo mer horisontalt rattet står, desto større blir denne avstanden,» blir det fastslått. Og Volvos bratte ratt husker jeg fortsatt veldig godt, både fra PV og fra Amazon på den tiden.

Dette kan være et smart bruktbilkjøp

Bekvemt og sikkert

Helt til slutt i annonsen dukker det opp litt som kan leses som mer direkte salgsargumenter: «Før De velger bil, kontroller at setene har passe hard stopning og gir helt god støtte også til sidene.

Volvos separate forseter er nøye utformet for å gi den største bekvemmelighet selv ved kjøring over lange avstander.

Forsetene i Amazon er dessuten regulerbare både ved rygg- og setevinkel, såvel som for gulvhøyde. Pedalene og de øvrige manøvreringsdelene er kjøreteknisk riktig plasert. De kjører både bekvemt og sikkert i Volvo.»

Dette blir den sikreste Volvoen noensinne

Video: Denne biltypen har alltid vært viktig for Volvo