Slik skal ladestasjonene bli små kraftverk

Recharge er Norges største ladeoperatør, med over 1.600 hurtig- og lynladepunkter fordelt på 400 steder rundt om i landet.

Nå tenker de nytt om sin rolle. Selskapets ladestasjoner skal bli små, batteridrevne kraftverk som skal øke stabiliteten i strømnettet og redusere behovet for å bygge nytt nett.

– Vi skal ikke bare være en ladeoperatør, sier daglig leder Håkon Vist i Recharge.

Store investeringer

Selskapene som drifter strømnett i Norge står overfor massive investeringer for å møte behovet for elektrifisering i årene fremover. Statnett alene skal investere 100 til 150 milliarder kroner for å muliggjøre en dobling av kraftforbruket frem mot 2050. I tillegg kommer investeringene som skal gjøres av de nesten 100 nettselskapene som drifter distribusjonsnettene som frakter strømmen frem til de som skal bruke den.

TENKER NYTT: Håkon Vist er daglig leder i Recharge.

– Ved å gjøre ladestasjonene til ressurser i strømnettet kan vi bidra til å begrense behovet for investeringer i nytt nett. Det er alle i Norge tjent med, sier Vist, i en pressemelding.

Recharge inngår nå et partnerskap med selskapet Sparkion for å realisere de nye planene. Sparkion skal levere energistyringstjenester som trengs for å utnytte energi fra batterier installert ved Recharges ladestasjoner på steder der nettoperatøren ikke kan levere nok effekt til kraftige ladere.

GRØNT SKIFTE: Slik ser Recharge for seg utviklingen vil gå de neste årene.

Solcellepaneler

Dessuten muliggjøre for Recharge å delta i Statnetts reservemarked hvor ladeoperatøren kan bidra til å støtte det sentrale strømnettet som driftes av Statnett.

På denne måten kan Recharge redusere strømforbruket ved sine ladestasjoner for å stabilisere lokale strømnett. Installasjon av solcellepaneler ved ladestasjonene gjør at solenergi enten kan direkte lade biler eller lagres i batterier ved ladestasjonene for senere bruk.

Starter i år

Recharge mener fordelene med å gjøre ladestasjonene til små kraftverk er mange:

Det reduserer behovet for å bygge ut mer kapasitet i strømnettet for ladestasjoner – dette fører til lavere nettleie for strømkundene.

Statnett får en ny ressurs for å skape stabile frekvenser i sitt nett – dette vil støtte bruk av fornybare energikilder, som vind, i systemet.

Elbilister får tilgang til bedre ladenettverk, fordi ladestasjoner kan bygges på steder der nettet ellers ikke kan støtte lading med høy effekt, såkalt lynlading.

Solcellepaneler med lokal lagring vil ytterligere redusere ladestasjonenes bruk av strømnettet, og også redusere behovet for kraftverk for å produsere strøm til ladestasjonene.

Recharge og Sparkion skal først rulle ut løsninger ved utvalgte ladestasjoner i Sverige i 2024, deretter følger Norge. Hvilke ladestasjoner som kommer først er ennå ikke offentliggjort.

