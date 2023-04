Snart er det klart for en lenge etterlenget bil fra Volvo. Da kommer EX90 som er den elektriske oppfølgeren til dagens XC90.

Vi snakker stor og kostbar SUV. Nå er det også klart at Volvo har et alternativ til de som ønsker noe ekstra: Nemlig EX90 Excellence. Denne skal ifølge Volvo ta premiumopplevelsen til et nytt nivå. Bilen vil først kun være tilgjengelig på det kinesiske markedet.

To farger

– EX90 Excellence er skapt for å møte Kinas etterspørsel etter luksuriøse, sjåførkjørte biler, sier Björn Annwall som er kommersiell direktør og viseadministrerende direktør i Volvo Cars.

Utvendig kommer Excellence med noen synlige endringer sammenlignet med standardutgaven. Bilen har lakk i to farger og spesialdesignede 22-tommers aerodynamiske felger.

Her fikk vi se konseptbilen for første gang



SYNLIG: Lakk i to farger er den viktigste endringen utenpå, det betyr at dette er en Excellence-utgave.

Tatt ut baksetet

De virkelig store endringene skjer innvendig, og her er det komfort som er nøkkelordet. Den mest synlige endringen er at den bakre seteraden er erstattet med to frittstående bakseter, begge utstyrt med myke puter.

GLASS: Kjøleskap og riktige koppholdere hører med i en bil som denne.

Dette gir både ekstra god plass for de som sitter bak, samtidig som et romslig kjøleskap er plassert mellom setene.

Midtkonsollen bak er kledd i treverk, og har integrert touch-panel der man kan kontrollere setevarme (tre ulike nivåer) og massasjefunksjon (fire ulike nivåer).

Volvo snobbet oppover – med stor suksess

KINA: Volvo EX90 Excellence lanseres først kun på det kinesiske markedet. Det er ikke klart om den kommer til vår del av verden.

Oppdateres trådløst

For tekstiler står valget mellom en skreddersydd ullblanding eller Nordico, Volvos egenutviklede materiale utviklet fra resirkulerte PET-flasker og bio-materiale fra finske og svenske skoger.

EX90 Excellence skal være den tryggeste fire-seteren Volvo Cars har laget noensinne, med et usynlig sikkerhetsskjold rundt bilen bestående av innvendig og utvendig sensorteknologi, lidar-teknologi fra Luminar og det innovative Driver understanding-systemet.

Bilen er også designet for å forbedres med tiden, takket være jevnlige, trådløse softwareoppdateringer.

