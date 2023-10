Slik presser de prisen på Volvos billigste

Når Volvo snart kommer med elbilen EX30 får de også en modell som virkelig presser prisene. EX30 starter på 321.900 kroner, det er 175.000 kroner lavere enn det som i dag er rimeligste Volvo, nemlig XC40.

Denne prisen gjør også at Volvoen kommer til å bli brysom for mange konkurrenter i klassen for kompakte, elektriske crossovere.

Joakim Hermansson har jobbet tett på EX30 i over tre år og har i denne sammenhengen tittelen «Product lead EX30». Hermansson har over 20 år bak seg i Volvo. Han er blant annet materialekspert og har jobbet mye med interiørene til merket.

Vi møter ham på Volvos store testanlegg på Hällered, en liten times kjøring inn i landet fra Gøteborg.

IDYLL: Testanlegget til Volvo i Hällered inneholder også en klassisk, svensk «stuga.».

Spare materialer og kostnader

– Min jobb er blant annet å sørge for at vi leverer det vi vet kundene forventer av en Volvo, innenfor de økonomiske rammene som er satt. Det vi kaller å balansere produktet, forteller Hermansson.

Joakim Hermansson har tittelen «Product lead EX30». Han har jobbet tett på bilen i flere år. Foto: Volvo.

Det høres kanskje enkelt ut, men dette er en kompleks jobb. Kunsten er gjerne å tenke nytt og annerledes. Spare der det er mulig – helst uten at potensielle kunder merker det.

Innvendig i bilen om alt fra hvilke seter man skal bruke, hvor mye støydempingsmateriale bilen bør ha - og hvor dyre de ulike materialene i interiøret kan være. Og i fasen før dette: Hvordan interiøret kan bygges opp mest mulig effektivt.

– I denne bilen har vi flere smarte løsninger, som sparer både materialer og kostnader. Ett eksempel: Lydplanke på dashbordet, i stedet for høyttalere i dørene. Ett annet: Bryterne for vindusheisene er plassert i midtkonsollen, ikke ute på dørene. Dette gjør at vi kan droppe mye av det elektriske og ledningsnett. Bra for miljøet, bra for å kunne bygge bilen så effektivt som mulig - og bra for kostnadene, sier Hermansson.

Bilgigant innrømmer: Må jobbe mye raskere

PAKKING: Ved å integrere høyttalerne i en lydplanke på toppen av dashbordet, sparer Volvo både plass og behovet for å strekke ekstra ledninger. Så mye som mulig av det elektriske er lagt til midten av kupéen. Legg også merke til hvor symmetrisk dashbordet er bygget opp,. Det gjør det blant annet rimeligere og enklere å lage biler med ratt på høyre side.

Gjenbruk

Volvos skjermløsning er ett annet eksempel. Der mange konkurrenter nå bruker en stor skjerm på midten og en liten over rattet, nøyer Volvo seg med den store. EX30 kommer heller ikke med head up display.

– Vi mener dette er en god løsning på en bil som dette. Det handler om å gjøre informasjonen så enkelt tilgjengelig for føreren som mulig. I og med at EX er en ganske kompakt bil, kommer skjermen i midten nærmere enn den ville gjort i en større bil. Det utnytter vi. Vi har også et det vi kaller «calm mode». Da tar vi bort all informasjon bortsett fra det aller viktigste., forteller Hermansson.

Å gjøre interiøret oversiktlig og minimalistisk, er blant det Hermansson trekker fram som viktig for å ta vare på premiumfaktoren. Det samme er belysningstemaene, som skal ha et tydelig skandinavisk uttrykk. Og så er det ikke overraskende fokus på gjenbruk.

Prisen: Nei, den er ikke for god til å være sann

BÆREKRAFT: Veldig mange av materialene i interiøret er gjenbruk. Dette har nå blitt fokusområde for mange bilprodusenter.

Dyrere - men viktig

– EX30-interiøret har den høyeste andelen gjenbrukte materialer i noen Volvo til nå. I flere tilfeller er det faktisk fordyrende. Men vi har likevel valgt å gjøre det, fordi det er viktig for både oss og kundene våre. Blant annet har vi et nytt setetrekk-materiale som består av 30 prosent ull og 70 prosent resirkulert polyester, forteller Hermannsson.

Andre tilgjengelige materialer er resirkulert plast laget av avfallsprodukter som gamle vindusrammer og rulleskodder, dessuten lin. Det er også mulig å velge setetrekk i Nordico, et stoff laget av tekstiler fra resirkulerbare materialer som PET- flasker og biomateriale fra skoger i Sverige og Finland. Gulvmattene og taktrekket er laget av blant annet resirkulerte plastflasker og gamle fiskegarn.

RETRO: De innvendige dørhåndtakene er et nikk tilbake til tradisjonene og har høy retrofaktor.

Samarbeidsprosjekt

Ute på testbanen er det én ting vi raskt biter oss merke i. At bilen er imponerende stille.

– Det er viktig for oss. Støynivået skal understreke at dette er en premiumbil. Dette er resultatet av mange ting. Hvordan bilen er konstruert, hvordan vi setter opp understell, fjæring og demping. Vi har også mange materialer i interiøret som demper støy, her har det skjedd mye de siste årene. Når du tar bort forbrenningsmotoren, høres andre støykilder bedre. Derfor blir det viktig å se på helheten og redusere støy i så stor grad som mulig.

I tillegg til utviklingsjobben som er gjort underveis, er det en annen viktig faktor som bidrar positivt til prislappen på bilen: Nemlig at den er et samarbeidsprosjekt med flere andre bilmerker. Plattformen er utviklet av Volvos eierselskap Geely. Fra starten av skal den også brukes på biler som Smart #1 og Zeekr X. På den måten kan man fordele utviklingskostnadene over mange enheter.

Flere modeller kommer etter hvert. EX30 skal bygges i Kina, der lønnsnivået ligger et godt stykke under det europeiske.

Dette er søstermodellen til EX30



PÅ TEST: EX30 har lenge vært et vanlig syn på Volvos testanlegg i Hällerede. Noen av de aller første eksemplarene som ble bygget, havnet kjapt her.

To batteripakker

Fra Volvos side blir det understreket at de kom tidlig inn i utviklingsfasen. Det er naturligvis viktig for å understreke at det er en betydelig Volvo-faktor her, at man ikke bare har satt Volvo-merker på en eksisterende bil.

– Noe er felles med de andre modellene på plattformen, noe er unikt. Vår jobb er å sørge for at Volvo-DNAet blir så tydelig som mulig. Vi vet at denne bilen kommer til å hente mange nye kunder til Volvo. For mange vil det også være den første elbilen de kjøper. Vi har også en stor fordel ved at ingen av premiumkonkurrentene i dag har biler i denne klassen, sier Hermansson.

Volvo har lenge anført at de mener mange kunder vil kunne klare seg uten veldig store (og dermed dyre) batteripakker. Single Motor-versjonen av EX30 kommer derfor med en batteripakke på 49 kWt netto. Denne gir en rekkevidde på inntil 344 kilometer. Ladehastigheten er på 134 kW.

Batteripakke nummer to er på 64 kWt. Denne gir rekkevidde på 460 kilometer for Twin Motor-utgaven og 480 kilometer for Single Motor Extended Range. Ladehastigheten her er på 153 kW.

Her fikk vi se EX30 for aller første gang

PLASS: EX30 blir den minste Volvoen du kan kjøpe. Samtidig gjør et firkantet og ganske høyreist karosseri at innvendig plass er optimalisert.

Topputgave til 451.000,-

Innstegsmodellen av EX30 koster altså 321.900 kroner. Da har den én motor og rekkevidde estimert til 344 kilometer.

Velger du Single Motor Long Range øker rekkevidden til 476 kilometer. Denne har startpris på 366.900 kroner. Den topputstyrte Ultra-utgaven kommer på 396.900 kroner.

Twin Motor starter på 421.900 kroner. Topputgaven Ultra koster 451.000 kroner. Volvo går for klart definerte utstyrspakker her. Hengerfeste er omtrent det eneste du kan få ekstra.

De første EX30-eksemplarene er ventet til Norge før jul. Bilene til de som bestilte tidlig, kommer etter planen i første kvartal 2024. Dersom man bestiller i dag, er forventet levering i starten av andre kvartal neste år.

Her er 5 ting du bør vite om nye Volvo EX30

Se vår første video av Volvo EX30 under: