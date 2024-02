Slik klarer den seg på norske vinterveier

Volvo EX30 kommer til å bli et veldig vanlig syn på norske veier utover i 2024. De aller første kundene har nå fått bilene sine. Denne uken startet også importøren utlån av pressebiler.

Fire EX30-eksemplarer er ute på test. Ett av dem kjører Broom-redaktør Knut Skogstad. Etter et par dager med småkjøring, har han dratt til fjells med bilen.

– Vi har fått Extened Range-utgaven, med bakhjulsdrift. Det betyr at den har batteripakke på 69 kWt (netto 65) og en offisiell rekkevidde på 476 kilometer. Denne finnes i tre utstyrsversjoner: Innstegsmodellen Core starter på 366.900 kroner. Plus, som Volvo forventer skal bli en bestselger, koster fra 396.900 kroner. Og topputgaven Ultra er priset til 426.900 kroner, forteller Knut som i fjor testet bilen i Spania.

FULLADET;: Lading før start. Dette eksemplaret har største batteripakke, det vil si brutto 69 og netto 65 kWt.

Full bil

– Den imponerte på spanske veier. Der virket et snittforbruk på 16,9 kWt/100 kilometer også realistisk. Nå har vi vært spente på å finne ut hvordan det går på norske veier, i noen kuldegrader, sier Knut,

Han har reist avgårde med full bil: Fire personer og vinterferiebagasje, Turen startet med oppvarmet bil. Underveis er det 22 grader i bilen og helt normal bruk av strøm.

– Poenget er å gjøre det så realistisk som mulig: Akkurat som hytteturer på vinteren er for mange av oss.

UT PÅ TUR: Vi starter med motorvei, det er noe elbiler generelt ikke er så veldig glade i.

Forbruket sank

– Og hvordan har det gått?

– VI har gjort to ulike målinger: Først en på motorvei i 18 mil. Deretter drøyt 8 mil på landevei. På den måten får vi også ulike hastigheter, det er viktig for å kunne bedømme en elbil godt. Hastighet har veldig mye å si. Når du passerer 70-80 km/t øker forbruket mye. Og motorvei i minusgrader, er ikke det elbiler trives mest med, sier Knut.

– Først kjørte vi 180 kilometer med en snittfart på 88,9 km/t. Der endte forbruket på 21.3 kWt/100 kilometer. Temperaturen varierte fra to pluss til to minusgrader underveis. Det var også våt veibane på deler av strekningen. Det siste påvirker også forbruket noe, bilen jobber litt hardere, forteller Knut.

– Så var det slutt på motorveien og hastigheten gikk betydelig ned: 85 kilometer med en gjennomsnittsfart på 64,9 km/t. Da sank forbruket, men kanskje ikke riktig like mye som forventet: Ned til 19,6 kWt/100 kilometer. Men her var det også kaldere, rundt fire minusgrader det meste av strekningen.

KALDT: 2024 har startet iskaldt i flere deler av landet, det har også mange elbileiere merket på rekkevidden.

Mellom 30 og 35 mil

– Rundt 20 kWt/100 kilometer er nok et realistisk «vinterforbruk » for denne bilen. Det er også ganske som forventet og betyr at EX30 med denne batteripakken og bakhjulsdrift vil kunne klare et sted mellom 30 og 35 mil på vinteren, så lenge man ikke driver med ekstrem sparekjøring, sier Knut.

Dette stemmer også godt med det vi har erfart i vintertester tidligere. Det er også i tråd med resultatene i NAFs store tester av rekkevidde på vinteren. Men her er det verdt å merke seg at NAF tester med to personer i bilen. Snittfarten i deres test er også lav, det påvirker selvfølgelig resultatet.

FRAMME: Offisiell rekkevidde er på 476 kilometer. På vinteren må du regne med at den synker ned mot 300-350.

– Imponerende bra

– Men bortsett fra forbruk: Hvordan er EX30 på langtur?

– Imponerende bra! EX30 er en svært komfortabel bil. Det understrekes også av god støydemping. Med 272 hestekrefter er kraftoverskuddet solid. Du skal være litt forsiktig med gasspedalen på glatt vei, hekken kommer kjapt. Pristillegget opp til firehjulstrekk er på 30.000 kroner. Jeg skjønner at mange så langt har tatt seg råd til det, selv om rekkevidden blir 26 kilometer kortere.

– Innvendig merkes det at Volvo har spart på en del ting. Et head up-display hadde vært smart, for å avlaste skjermen i midten. Sitteputene i forsetene er også litt kortere enn det vi er vant med fra Volvo. Men dette er detaljer vi skal komme tilbake til. Det er ingen tvil om at EX30 er mye bil for pengene, både i forhold til rekkevidde og totalpakken du får her, avslutter Knut.

