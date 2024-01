Slik blir mange bilførere avslørt

Når forsikringsselskapene får inn biler til skadetakst er det særlig én side av bilen som utpeker seg: Den høyre.

Men hvorfor er det slik?

Nå har forsikringsselskapet If analysert alle kollisjonsskadene som selskapet håndterer i løpet av et år. Analysen viser hvilke deler av bilen som blir skadet og trenger reparasjon. Rangeringen avslører samtidig at det er et par trafikkregler vi bør bli flinkere til å følge her i landet.

Høyreregelen

– Det er flere skader på den høyre siden enn den venstre. Særlig høyre forskjerm og fremre dør på høyre side er skadeutsatt. Her er den såkalte skadefrekvensen 20-25 prosent hyppigere enn på motsatt side. Disse skadene kommer gjerne når føreren ikke overholder høyreregelen, altså alminnelig vikeplikt for bilen som kjører ut i veien fra sideveien til høyre, sier Clementz.

GLEMMER SEG? Sigmund Clementz i If tror mange glemmer seg og kjører som om de var på en forkjørsvei.

Han har en teori om hvorfor det skjer såpass ofte:

– En del steder er det nesten blitt uformelle forkjørsveier uten skilting, fordi den lokale sedvanen har gjort at veier med relativt mye trafikk blir trafikkert som om den var en forkjørsvei. Ved en forsikringsskade hjelper det dessverre lite å skylde på at «alle andre kjører jo sånn». Forsikringsselskapene og politiet legger naturligvis trafikkreglene, skilting og veimerking til grunn, sier Clementz.

STOPP: Med dette skiltet er det ingen tvil: Her har du vikeplikt for trafikken som kommer fra høyre.

Glemt råd?

Den aller mest vanlige kollisjonsskaden er på støtfangeren foran. Hakk i hæl følger bakre støtfanger. Mellom disse to skiller det rundt 20 prosent.

– Husk å holde god nok avstand til bilen foran! På kjøreskolen lærer vi å telle sakte inni oss – «1001-1002-1003» – for å ha tid til å reagere og bremse. Dessverre kan det se ut som dette rådet blir litt glemt etter hvert, sier Clementz, i en pressemelding.

Det er særlig rundt de store byene påkjørsler bakfra skjer. Morgen- og ettermiddagsrushet må ta mye av skylden.

DYRT: Det skal ikke mye til før bilen får skader. Og det kan fort bli dyrt. Foto: If.

Ryggeskader

– Heldigvis hender de fleste påkjørsler bakfra i kø og i lav hastighet. Likevel viser det høye antallet skader at det er viktig å være skjerpet og følge godt med på veien uansett om bilen kjører sakte eller fort, sier han.

En del av skadene på for- og bakskjerm skjer også på parkeringsplasser og parkeringshus. Ryggeskader her er ganske vanlig, opplyser Clementz.

– Rygg inn i parkeringsfeltet, kjør rett ut. Da får du full oversikt, og reduserer risikoen vesentlig for bulking i et trangt P-hus, sier han.

Ti på topp – kollisjonsskader 1. Støtfanger foran 2. Støtfanger bak 3. Høyre skjerm foran 4. Venstre skjerm foran 5. Høyre dør foran 6. Venstre dør foran 7. Høyre dør bak 8. Høyre skjerm bak 9. Grill 10. Venstre hovedlykt Kilde: Forsikringsselskapet If

