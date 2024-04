Tesla Model Y har vært Norges desidert mest solgte bilmodell siden introduksjonen høsten 2021.

Så langt i år fortsetter trenden. Over 5.300 eksemplarer er registrert i midten av april, mot bare litt over 1.600 av bilen på andreplass, Volkswagen ID. Buzz Cargo. Det er attpåtil en varebil.

Nykommer ypper seg

Det er ingenting som tyder på at det snart kommer en bil som vil vippe Tesla ned fra tronen, men det betyr ikke at det ikke finnes aktører som ypper seg.

De er det mange av, men få går så tydelig direkte mot markedslederen som Xpeng – med sin nye modell G6:

Bilen har en design som er svært lik Model Y



Den er tilnærmet identisk i lengde og bredde



Den har egenskaper som matcher, og i noen tilfeller framstår de som bedre.

Planlegger hele 30 bilnyheter de neste tre årene

Fortsetter etter bildekarusellen

UTFORDRER MODEL Y: Xpeng G6

Skal selge rundt 1.500 eksemplarer i år

Men selv Xpeng har ingen tro på at de skal selge flere eksemplarer av G6 enn Model Y.

KLOKKERTRO: Knut Arne Marcussen og Xpeng har stor tro på godt sal av G6 i Norge.

– Vi har som mål å selge 3.000 Xpeng-biler totalt i 2024, og rundt halvparten av dem skal være av G6-modellen. Vi er forberedt på at det tar tid å etablere seg i markedet, og vi skal bruke den tiden som trengs, sier Xpengs pressesjef Knut Arne Marcussen, til Broom.

Til sammenligning ble det registrert over 23.000 eksemplarer av Model Y i 2023. Det kan fort ende på over 20.000 også i år, avhengig av utviklingen i månedene som kommer.

Hvordan uttales egentlig Xpeng?



Bedre ladeeffekt, rekkevidde og garanti

Det er spesielt tre områder der G6 er bedre spesifisert enn Model Y. Den har bedre maks ladeeffekt, noe bedre rekkevidde og bedre garanti. Når det gjelder pris, må vi foreløpig smøre oss med tålmodighet. Men også på dette punktet har vi fått hint om at prisene kommer til å bli meget aggressive.

I tabellen under har vi samlet noen av de viktigste egenskapene til topputgaven G6 AWD Performance mot den mest populære Model Y-utgaven (Long Range), slik at det blir enkelt for deg å sammenligne.



Xpeng G9: Føles som en millionbil – men vær obs på én ting



Spesifikasjoner Xpeng G6 Tesla Model Y Type Elektrisk SUV Elektrisk SUV Størrelse 4.753 x 1.920 x 1.850 mm 4.751 x 1.921 x 1.624 mm Vekt 2.120 kilo 2.054 kilo Akselavstand 2890 mm 2.890 mm Bagasjerom 571 liter *Mer enn 600 liter Frunk Nei 117 liter Motorytelse 476 hk / 660 Nm 514 hk / 493 Nm Akselerasjon 0-100 km/t 4,1 sek 5 sek Toppfart 200 km/t 217 km/t Batteristørrelse 87,5 kWt 72,5 kWt Rekkevidde WLTP 550 km 533 km Maks ladeeffekt 280 kW 250 kW Hengervekt 1.500 kilo 1.600 kilo Taklast 75 kilo 75 kilo Garanti Sju år / 160.000 km Fem år / 100.000 km Pris Ikke klar ennå 536.387 kroner * 854 liter målt opp til taket.

Sjekk også videoen, der sammenligner vi flere av egenskapene på de to bilene: