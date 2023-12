Slår Norges mest solgte på både pris og plass

Tesla har fått et enormt grep om elbilmarkedet i en rekke land, og foreløpig er det lite som tyder på at posisjonen er truet. Særlig Model Y har tatt verden med storm, og har flere måneder i år vært den mest solgte bilmodellen på planeten.

Og få steder står den sterkere enn i Norge: Så langt i år er det registrert nesten fire ganger flere eksemplarer av Model Y i Norge, enn bil nummer to på lista, Volkswagen ID.4.

Model Y byr rett og slett på en svært god kombinasjon av plass, utstyr og rekkevidde, til en relativt lav pris. Når eierne samtidig lader billig og enkelt over hele Europa, gjør det situasjonen enda tøffere for konkurrentene.

Men enkelte er overbevist om at det er fullt mulig å gjøre noe med dette, deriblant kinesiske BYD.

Model Y-konkurrent til lavere pris

Selskapet har allerede erklært seg som verdens største produsent av elektrifiserte kjøretøy, hvis man da inkluderer busser og nyttekjøretøy.

Og de hevder også at de er i stand til å bygge biler mye rimeligere enn Tesla, blant annet fordi de produserer batteriene selv.

Og det kan naturligvis være en av årsakene til at nyheten BYD Song L er temmelig mye rimeligere enn nettopp Tesla Model Y, i hvert fall i hjemlandet Kina.

HELT NY: BYD Song L er en helt ny modell som skal ta opp kampen mot blant andre Tesla Model Y.

Sammenligningen mot Model Y er langt fra tilfeldig. Dette er nemlig en crossover/SUV med skrånende hekk, ikke så helt ulik Model Y. Den er samtidig 8,9 centimeter lengre, litt bredere og litt lavere enn Model Y.

På innsiden dominerer den store 15,6 tommer skjermen i midten. I motsetning til Model Y har bilen også et display foran rattet. Song L byr i tillegg på head up-display, noe Model Y også mangler.

INTERIØR: De første bildene av interiøret i BYD Song L.

Og som Model Y kommer Song L både med én motor og bakhjulstrekk, og med to motorer og firehjulstrekk. Motorytelsen er på førstnevnte er rundt 310 hestekrefter, mens sistnevnte byr på en kombinert effekt på 510 hestekrefter.

Topphastigheten er like over 200 kilometer i timen. 0-100 km/t er unnagjort på 4,3 sekunder. Det er riktig nok seks tideler bak Performance-utgaven av Model Y, men sju tideler raskere enn Long Range-utgaven.

Bilen kan leveres med to forskjellige batteripakker – på 71 eller 87 kWt. Rekkevidden er oppgitt til inntil 662 kilometer, riktignok målt etter kinesisk målemetode. WLTP-metoden som brukes i Europa er noe strengere, så om rekkevidden ender et sted rundt 550 kilometer her, er det neppe noen dårlig spådom.

Til sammenligning byr Tesla Model Y Long Range på en rekkevidde på 533 kilometer, så også på rekkevidde byr Song L på tall som er sammenlignbare.

Bekrefter: Høyaktuell for Norge

Prisen kan fort vise seg å bli et stort pluss for BYD Song L. I Kina starter den nemlig på rundt 340.000 kroner. Til sammenligning starter Model Y på 406.000 kroner.



Broom har tatt kontakt med den norske BYD-importøren RSA, og de kan bekrefte at Song L er høyaktuell å ta inn til Norge. Det skjer sannsynligvis mot slutten av 2024. Tør vi håpe på en startpris på godt under 400.000 kroner her til lands? I så fall kan dette bli en spennende modell å følge.

BYD er forøvrig aktuelle med modellene Tang, Atto3 og Han i Norge, og straks kommer også den store sedanen Seal.

Vi kommer naturligvis tilbake med flere detaljer så snart vi vet mer.

