Slår hull på myte: Nei, du mister ikke bonus

Ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå, ble hele 7.270 rådyr drept av bil i jaktåret 2022/23 (1. april i fjor til 31. mars i år). Det er en økning på sju prosent fra året før. Totalt blir rundt 24 hjortedyr drept i trafikken hver eneste dag.

Samtidig regner man med at det er store mørketall. Det er nemlig ikke alle som melder fra om påkjørsler, av forskjellige årsaker. Panikk og frykt for store økonomiske konsekvenser er én av dem.

Skal melde fra

– Du har ingenting å tjene på å ikke melde fra om at du har kjørt på et dyr. Det er ikke straffbart å kjøre på et dyr, men det er straffbart å ikke melde fra, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind.



Det er altså et krav i Viltloven om at du skal melde fra dersom du kjører på vilt, enten til politiet (02800) eller til viltnemnda direkte. Sistnevnte vil uansett være den som får i oppdrag å ta seg av det skadde eller drepte dyret.

– Det er viktig å melde fra om et dyr er påkjørt, for å kunne ivareta dyret på en forsvarlig måte. Dyret kan være skadet eller må avlives, sier Hofstad-Nielsen.



Samtidig kan det være smart å ta bilde av dyret og/eller av stedet med mobiltelefonen. Da vil posisjonen merkes av i bildet, noe som kan gjøre jobben mye enklere for viltnemnda når de skal finne dyret.

FØLG MED: Dyr er uforutsigbare og kan plutselig snu og bykse ut i veien. Foto: NTB

Ikke bonustap

Broom har sjekket med en rekke forskjellige forsikringsselskaper, og ingen av dem vi sjekket har bonustap ved viltpåkjørsler.

Flere opererer dessuten med redusert egenandel. Hos Fremtind reduseres denne med 6.000 kroner, hos Eika 4.000 kroner, hos Gjensidige er reduksjonen 2.000 kroner.

Du må imidlertid ha kaskoforsikring. Videre er det et krav at du melder fra til politi eller viltnemnda så snart skaden har skjedd.

Reglene gjelder ikke bare for påkjørsler av hjortedyr, selv om dette er mest vanlig. Også når du kjører på husdyr (for eksempel kyr og sauer) og småvilt som rev, hare og grevling, skal du varsle politiet på 02800.

– Våre råd til deg som er ute på veien: Følg med på skilting, kjør aktsomt, ha blikket høyt og beveg det fra side til side der det er ekstra høy risiko for å støte på elg, hjort eller rein. Og – som alltid – tilpass farten etter forholdene, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.



